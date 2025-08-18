Pēc 3 mēnešu brīvlaika vēl brīvu nedēļu? Sabiedrību šokē vecāku lēmums par ceļojumiem mācību gada sākumā 0
Pēc garā vasaras brīvlaika skolotājus satriec vecāku lēmums — skolēni septembra sākumā turpina atpūtu un dodas ceļojumos. Vai tas ir normāli ģimenes darba ritma dēļ, vai tomēr necieņa pret skolu un pedagogu darbu? Sabiedrībā uzvirmojis karsts strīds.
Skolotāja platformā “X” raksta: “Skolēns atsūta ziņu, ka septembra pirmajā nedēļā nebūšot — ar vecākiem braucot ceļojumā. Pēc trīs mēnešu vasaras brīvlaika! 😤😤😤😡”
Sabiedrības domas par šādu rīcību dalās — viena daļa uzskata, ka tas ir pilnīgi normāli, pamatojot šādu “brīvlaiku pēc brīvlaika” ar pielāgošanos vecāku darba gaitām. Taču otra daļa nostājas skolotāju pusē un uzskata, ka tā ir necieņa gan pret skolu, gan pret skolas personālu.
Vairāki komentētāji izceļ arī skolotāju došanos atvaļinājumā mācību gada laikā. “Bet ir arī skolotāji, kas mācību gada laikā brauc ekskursijā, un tā iemesla dēļ nenotiek stundas. Mana vēlme būtu, lai skolotāji arī plāno atvaļinājumus tikai brīvlaikos,” raksta @patidache.
Arī Lelde uzskata līdzīgi: “Man vairāk fascinē skolotāji, kas mācību gada vidū ņem 2–3 nedēļu atvaļinājumus, lai brauktu slēpot, sauļoties utt. Tad ko lai gaida no vecākiem? 🤷♀️”
Un kas tiks iekavēts šajā vienā nedēļā, ko bērns pats nevarētu apgūt? Pie tam pirmajā, kurā lielākoties tāpat notiek adaptācija, nevis aktīva mācību vielas apguve.
Manuprāt pieredze un iespaidi redzot pasauli ir daudz lielāki nekā sēžot skolas solā un lasot mācību grāmatas.
Skatos daudzi ir vecāku pusē nesaprotu to.
Skola nav vējbakas,kas uzkrīt negaidot, bet prognozējams pasākums. Par atvaļinājumiem vasarā tur ar kaut kas likumā bij.
Mūsu skolas noteikumos rakstīts,lai ņemtu brīvu nedēļu mācību gada laikā ir jādabū piekrišana no visiem skolotājiem
Nu bet labi,ka brīdināja, nevis izlikās par slimu un atnesa ārsta zīmi. Tāpat pirmajā skolā nedēļā ( tāpat ka pēdējā) nekas īpaši jauns nenotiek, pārsvarā atkārtošana.
Tāpēc, ka cenas, braucot Jun-Jul-Aug ir pilnīgi citādākas, nekā, braucot jebkurā citā mēnesī. Cilvēki skaita naudau! Un nekas nevienam nenotiks tajā pirmajā nedēlā. Tur tāpat bulšits notiekās.. ko darīji vasarā, paspēlēsim šitādu rotaļu, pazīmēsim šitādu figņu.
Jā, šis ir kaitinoši skolotājiem. Bet realitātē tā nedēļa "uzsūcas" jebkurā no māc.g posmiem. Visādi individuālie plāni utml. Bez tam man zināmajā skolā arī pedagogi ņem pa nedēļai atvaļinājumus māc.g laikā.
Cik atceros no skolas laikiem, ne reizi pirmajā septembra nedēļā nekas svarīgs nav ticis mācīts. Ne pārbaudes darbu, ne sarežģītākas vielas.
Brīvlaiks bija Jums, ne vecākiem.
Nesezona varbūt vienīga iespēja atļauties ģimenei ceļojumu, jo cenas zemākas kā vasarā.
Arī mēs tā darījām aprīlī, bet darījām visu, lai ceļojumā paralēli apgūtu visu, ko klasē apgūst.
