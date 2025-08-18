#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels.com

Pēc 3 mēnešu brīvlaika vēl brīvu nedēļu? Sabiedrību šokē vecāku lēmums par ceļojumiem mācību gada sākumā 0

LA.LV
20:24, 18. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Pēc garā vasaras brīvlaika skolotājus satriec vecāku lēmums — skolēni septembra sākumā turpina atpūtu un dodas ceļojumos. Vai tas ir normāli ģimenes darba ritma dēļ, vai tomēr necieņa pret skolu un pedagogu darbu? Sabiedrībā uzvirmojis karsts strīds.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Veselīgai zarnu darbībai: 9 dzērieni, kas stiprina mikrobiomu un uzlabo gremošanu
Kokteilis
Ja esat dzimis vienā no šiem 6 datumiem, jums ir lieliskas izredzes kļūt par miljonāru
Katastrofa ir tuvu: Ukraina rekordlielā ātrumā iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas – 12 dienās apturētas piecas
Lasīt citas ziņas

Skolotāja platformā “X” raksta: “Skolēns atsūta ziņu, ka septembra pirmajā nedēļā nebūšot — ar vecākiem braucot ceļojumā. Pēc trīs mēnešu vasaras brīvlaika! 😤😤😤😡”

Sabiedrības domas par šādu rīcību dalās — viena daļa uzskata, ka tas ir pilnīgi normāli, pamatojot šādu “brīvlaiku pēc brīvlaika” ar pielāgošanos vecāku darba gaitām. Taču otra daļa nostājas skolotāju pusē un uzskata, ka tā ir necieņa gan pret skolu, gan pret skolas personālu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltajā namā sākušās sarunas starp Trampu un Zelenski – ir jau zināmi pirmie jaunumi
Vismaz vienā karā redzama gaisma tuneļa galā: “Hamās” piekritis jaunajiem pamiera priekšlikumiem
VIDEO. Mazs, bet varonīgs! Suns patriec lāci, kas ielavījies mājā

Vairāki komentētāji izceļ arī skolotāju došanos atvaļinājumā mācību gada laikā. “Bet ir arī skolotāji, kas mācību gada laikā brauc ekskursijā, un tā iemesla dēļ nenotiek stundas. Mana vēlme būtu, lai skolotāji arī plāno atvaļinājumus tikai brīvlaikos,” raksta @patidache.

Arī Lelde uzskata līdzīgi: “Man vairāk fascinē skolotāji, kas mācību gada vidū ņem 2–3 nedēļu atvaļinājumus, lai brauktu slēpot, sauļoties utt. Tad ko lai gaida no vecākiem? 🤷‍♀️”

Kas vēl par šo sakāms komentētājiem?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Vasaras brīvlaiks sagrauj bērnu koncentrēšanos. Ko darīt vecākiem, pirms nav par vēlu?
Sešgadniekiem skolā iet vēl neļaus, bet ministrija plāno jaunas izmaiņas visos mācību līmeņos
TV24
“Mēs paliekam arvien stingrāki!” PMLP vadītāja par kontroli un ārzemju studentiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.