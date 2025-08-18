Oktobris – jūrascūciņa, decembris – ezis. Kurš mājdzīvnieks tev ir piemērotākais pēc dzimšanas mēneša? 0
Kurš mājdzīvnieks ir tavs ideālais kompanjons? Lielākā daļa uzreiz iedomājas par kaķi vai suni, taču iespējams, ka tavs īstais dvēseles dzīvnieks ir pavisam cits. Tas varētu būt amizants sesks, krāšņa čūska vai ātrs, spēcīgs zirgs. Dzimšanas mēnesis var daudz par to pastāstīt.
Janvāris – kaķis
Janvāra bērni ir neatkarīgi un nedaudz atturīgi. Viņus grūti izsist no līdzsvara, jo spēja rīkoties lietišķi ir viņu stiprā puse. Līmēties klāt pie kāda — tas nav viņu stils, tāpēc arī mājdzīvniekam jābūt patstāvīgam. Kaķis ir ideāls variants: neatkarīgs, taču slepus arī mīļš un maigs — gluži kā pats janvāra dzimšanas dienas svinētājs.
Februāris – sesks
Februārī dzimušie ir unikāli visā, ko dara. Viņi tiecas atšķirties un izvēlas ceļu, pa kuru reti kurš iet. Tāpēc arī mājdzīvnieks viņiem būs netradicionāls — sesks. Šie mazie plēsēji ir gudri, rotaļīgi, un tiem piemīt amizants raksturs, kas lieliski sader ar februārī dzimušo oriģinalitāti.
Marts – trusis
Martā dzimušie ir mīļi un sirsnīgi, taču arī ar stingru raksturu, kad vajag. Tieši tādi ir truši — mīksti un maigi, bet ne gļēvi. Abi kopā veido ideālu līdzsvaru starp maigumu un iekšējo spēku.