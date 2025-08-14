Režisore Cinovska zaudē mājas milzīgo parādsaistību dēļ – izsolē nonācis viņas dzīvoklis 0
Režisore Žaklīna Cinovska nonākusi smagā finansiālā situācijā – viņas dzīvoklis ticis izlikts izsolē, un parādsaistības pārsniedz 200 tūkstošus eiro. Dzīvokļa sākuma cena – 170 000 eiro, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.
Žurnāls “Kas Jauns” jau vairākus gadus atpakaļ ziņoja, ka Cinovska nonākusi tiesu izpildītāju redzeslokā – viņas konti tika bloķēti, jo pandēmijas laikā televīzijas projekti apstājās, un parādi sāka pieaugt.
Toreiz Žaklīna cerēja, ka situāciju izdosies sakārtot un viņai nenāktos izvākties no sava dzīvokļa. Pirms diviem gadiem viņa plānoja pārdot savu īpašumu un pamest Latviju, taču realitāte izrādījusies daudz skarbāka: 4. augustā viņas dzīvoklis ticis izlikts izsolē, un pieteikšanās uz to noslēgsies 24. augustā.
“Kas Jauns” raksta: “No publiskiem komentāriem par savu sarežģīto situāciju režisore šobrīd atturas, vien neslēpj, ka tajā, kā process tiek virzīts, savā ziņā kļuvusi par negodprātīga aizdevēja upuri.”
Cinovska atklāj, ka viņas veselības stāvoklis un darbs Ukrainā, kur bojā gāja kolēģis un divi līdzproducenti tika mobilizēti, neļauj viņai atmaksāt parādus ar pašas līdzekļiem. Pirms gada viņa plānoja pārdot dzīvokli, lai segtu parādsaistības, taču šī iespēja viņai tika liegta. Režisore atklāj, ka viņas šobrīdējās parādsaistības sasniedz vairāk nekā 200 000 eiro – 120 000 eiro “ABLV Bank” un 93 000 eiro “Altum”.