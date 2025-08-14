#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Žaklīna Cinovska
Žaklīna Cinovska
Foto: Zane Bitere/LETA

Režisore Cinovska zaudē mājas milzīgo parādsaistību dēļ – izsolē nonācis viņas dzīvoklis 0

LA.LV
10:51, 14. augusts 2025
Kokteilis

Režisore Žaklīna Cinovska nonākusi smagā finansiālā situācijā – viņas dzīvoklis ticis izlikts izsolē, un parādsaistības pārsniedz 200 tūkstošus eiro. Dzīvokļa sākuma cena – 170 000 eiro, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti nosauc 8 lietas, kas “nogalina” tavus ceļgalus
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes šodien piedzīvos negaidītu lūzuma punktu – dzīve mainīsies uz labo pusi
Kokteilis
Aizvainojums uz mūžu: piecas zodiaka zīmes, kuras nespēj piedot pāri darījumus
Lasīt citas ziņas

Žurnāls “Kas Jauns” jau vairākus gadus atpakaļ ziņoja, ka Cinovska nonākusi tiesu izpildītāju redzeslokā – viņas konti tika bloķēti, jo pandēmijas laikā televīzijas projekti apstājās, un parādi sāka pieaugt.

Toreiz Žaklīna cerēja, ka situāciju izdosies sakārtot un viņai nenāktos izvākties no sava dzīvokļa. Pirms diviem gadiem viņa plānoja pārdot savu īpašumu un pamest Latviju, taču realitāte izrādījusies daudz skarbāka: 4. augustā viņas dzīvoklis ticis izlikts izsolē, un pieteikšanās uz to noslēgsies 24. augustā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aizdomās par kukuļošanu Krievijas pilsoņa svītrošanai no “melnā saraksta” apcietināts savulaik tiesātais finanšu policists Pīlāgs
“Viņš ar mani nespēlēsies!” Tramps pirms rītdienas tikšanās sola stingru pozīciju
Pie Čūsku salas, domājams, avarējis krievu Su-30SM

“Kas Jauns” raksta: “No publiskiem komentāriem par savu sarežģīto situāciju režisore šobrīd atturas, vien neslēpj, ka tajā, kā process tiek virzīts, savā ziņā kļuvusi par negodprātīga aizdevēja upuri.”

Cinovska atklāj, ka viņas veselības stāvoklis un darbs Ukrainā, kur bojā gāja kolēģis un divi līdzproducenti tika mobilizēti, neļauj viņai atmaksāt parādus ar pašas līdzekļiem. Pirms gada viņa plānoja pārdot dzīvokli, lai segtu parādsaistības, taču šī iespēja viņai tika liegta. Režisore atklāj, ka viņas šobrīdējās parādsaistības sasniedz vairāk nekā 200 000 eiro – 120 000 eiro “ABLV Bank” un 93 000 eiro “Altum”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
No kara šausmām uz slimnīcu Liepājā! Kas noticis režisorei Žaklīnai Cinovskai?
TV24
VIDEO. “Beidziet stulbus cilvēkus padarīt slavenus!” Žaklīna Cinovska nopeļ žurnālisti Linužu
RAKSTA REDAKTORS
Ja nopirki “SuperBingo”, tava kredītvēsture jau ir sabojāta… Nevainīga nodarbe, kas patiesībā var izbojāt dzīvi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.