Horoskopi 9. janvārim. Pārmaiņu vējš šobrīd pūš spēcīgi 0
Auns
Ja šodien jutīsi kārdinājumu iesaistīties cīņā ar kādu, kurš ir ietekmīgāks, pieredzējušāks vai ar spēcīgākiem sakariem, apstājies laikus. Šī nav diena spēka demonstrēšanai. Gudrība būs spēt atkāpties, pirms emocijas pārņem vadību. Izvairies no asām diskusijām, pretējā gadījumā sīkums var pāraugt konfliktā, kas tev neko labu nedos.
Vērsis
Tev nav pienākuma atvainoties par saviem vārdiem tikai tāpēc, ka kāds tos uztvēris nepareizi. Attiecībās atbildība ir abpusēja. Arī tev gadiem ilgi ir nācies norīt lietas, kas kaitina, bet tu esi izvēlējies saglabāt mieru. Tagad ir īstais brīdis parādīt, ka cieņa nozīmē arī spēju uzņemties atbildību par saviem izteikumiem. Iemāci to arī citiem.
Dvīņi
Pārmaiņas, kas tuvojas sākumā var šķist neitrālas vai pat mazliet traucējošas. Tomēr ilgtermiņā tās strādās tev par labu. Ja izlemsi riskēt vai izkāpt no komforta zonas, zini – rezultāti nebūs tūlītēji. Pacietība šobrīd ir tava lielākā sabiedrotā.
Vēzis
Šodien vari justies mazliet noguris vai emocionāli svārstīgs, un tas ir pilnīgi normāli. Tu neesi vājš – tu vienkārši esi jūtīgs. Par laimi, apkārtējie cilvēki tev sniegs tieši to atbalstu, kas vajadzīgs. Atgādini sev, cik daudz laba ir tavā dzīvē, un ļauj sev pasmaidīt pat tad, ja sākumā tas šķiet piespiesti.
Lauva
Ja nemitīgi centīsies būt pirmais un labākais visās jomās, pastāv risks ātri izdegt. Šodien zvaigznes atgādina: svarīgākais nav tikai uzvara, bet arī pats ceļš. Pieredze, ko iegūsti, ir tikpat vērtīga kā rezultāts. Atceries – īsti čempioni top ar laiku, neatlaidību un darbu, nevis vienā dienā.
Jaunava
Pārmaiņu vējš šobrīd pūš spēcīgi, un, ja mēģināsi tam pretoties, vari justies izsists no līdzsvara. Tā vietā pamēģini iet tam līdzi. Liktenis tev piedāvā jaunu virzienu – varbūt ne to, ko plānoji, bet noteikti tādu, no kura vari mācīties. Elastība būs tavs lielākais ieguvums.
Svari
Notikumu un pārmaiņu ir tik daudz, ka vari sajust nedrošību. Tas ir cilvēcīgi, taču neļauj tam pārvērsties sevis žēlošanā. Tev piemīt dabiska spēja uzņemties iniciatīvu un vest citus sev līdzi. Sper soli uz priekšu, rādi piemēru. Cilvēki tev uzticas vairāk, nekā tu domā.
Skorpions
Nākamajā diennaktī pieturies pie vienkāršības, īpaši, ja esi ceļā vai aktīvs kustībā. Plāni var mainīties pēkšņi, tāpēc nesteidzies un atstāj sev rezerves variantus. Elastīga domāšana un plāns B palīdzēs izvairīties no lieka stresa un saglabāt kontroli pār situāciju.
Strēlnieks
Planētas liek tev atlaist tvērienu uz kaut ko, kas tev ir ļoti dārgs. Sākumā tas var šķist sāpīgi vai netaisnīgi, taču drīz vien sajutīsi atvieglojumu. Tu pats biji tas, kurš jutās ierobežots. Tagad ir laiks brīvībai. Neļauj nekam un nevienam stāties ceļā tavai izaugsmei.
Mežāzis
Dienas sākums var būt saraustīts un prasīt vairāk enerģijas nekā parasti – ierastā kārtība tiek izjaukta. Taču nezaudē cerību: jau dienas vidū noskaņojums krasi uzlabosies. Tevi sagaida patīkami pārsteigumi, prieks un vieglums, kas atgādinās, cik labi ir vienkārši baudīt dzīvi.
Ūdensvīrs
Šodien apzināti ieplāno kaut ko, kas tevi patiesi iepriecina. Parasti tev tas izdodas dabiski, bet šoreiz būs jāpieliek nedaudz vairāk pūļu. Neesi slinks pret savu labsajūtu. Pat mazs prieks var būtiski uzlabot dienu. Kā vienmēr, ieguldījums sevī atmaksāsies.
Zivis
Tavā dzīvē notiek pārmaiņas, kuras tu nevari apturēt, un patiesībā arī nevajag. Uzticies procesam un saglabā pozitīvu skatījumu. Pat ja šobrīd viss vēl nav skaidrs, šīs izmaiņas strādā par labu gan tev, gan citiem. Atbilde atnāks īstajā brīdī.