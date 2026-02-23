VIDEO. “Baltijas rekords!” Saulkrastos tapis iespaidīgs ledus karuselis jūrā 0

9:28, 23. februāris 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos plašu ievērību guvuši video no Saulkrastiem, kuros redzams iespaidīgs ledus aplis jūrā — tā dēvētais ledus karuselis. Viens no projekta autoriem Toms ierakstā to nodēvējis par “jebkad lielāko ledus karuseli jūrā”.

“Lielie rekordi ASV, Kanādā un Somijā parasti ir ezeros. Baltijas rekords – 70 metru diametra disks griežas kā pulkstenis,” viņš raksta, piebilstot, ka ledus aplis tapis kā eksperimentāls, vienreizējs projekts komandai un ģimenēm.

Pēc autora teiktā, veidošanas brīdī ledus biezums bijis 20 līdz 25 centimetri, bet apļa izzāģēšana aizņēmusi aptuveni pusotru stundu. Rezultātā tapis aptuveni 70 metru diametrā liels ledus disks, kas, iegriezts, spēj rotēt ūdenī.

Vienlaikus organizatori uzsver — tas nav veidots kā publisks pasākums vai apskates objekts. Šobrīd ledus aplis ir iesalis, un teritorijā nav nodrošināti drošības pasākumi.

“Ja kāds izvēlas tur doties vai darboties, tas notiek uz viņa paša atbildību,” norāda projekta pārstāvis, pateicoties par labajiem vēlējumiem un īpaši izceļot komandas darbu.

Video raisījuši apbrīnu un lepnumu komentāros, jo šāda mēroga ledus karuseļi līdz šim biežāk redzēti ezeros citviet pasaulē, bet šoreiz iespaidīgais eksperiments īstenots tepat, Saulkrastos.

