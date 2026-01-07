Foto: Pexels

Horoskopi 8. janvārim. Atrodi iespēju izpaust savu radošumu 0

kokteilis.lv
17:30, 7. janvāris 2026
Horoskopi

Auns

Šodien tu būsi enerģijas pilns un lieliski organizēsi darbus. Īpaši labi sapratīsies ar vīriešiem, sadarbība solās būt rezultatīva. Dienas vidū vari sajusties mazliet nemierīgi. Iespējams, būs grūtāk saprasties ar apkārtējiem. Nepārdzīvo par pagātni un nemeklē vainīgos.

Vērsis

Tu izcelsies ar aktīvu rīcību un spēsi ieviest savas idejas dzīvē bez lielām grūtībām. Labs laiks stiprināt draudzību, tev tas nāks par labu. Darbā un attiecībās var uzliesmot emocijas. Naudas jautājumos kāds tev sniegs atbalstu. Tomēr esi piesardzīgs ar tēriņiem! Sodi un neplānoti izdevumi var sabojāt noskaņojumu.

Dvīņi

Aktuāli kļūs mājokļa vai īpašumu jautājumi, kas var radīt nelielu stresu. Ieklausies, ko saka tuvinieki – viņu padoms noderēs. Ja spēsi izvairīties no strīdiem un galējībām, būsi ieguvējs. Īpaši veiksies tiem, kuri rīkojas gudri un ātri. Liktenis var sūtīt kādu negaidītu ziņu.

Vēzis

Tu izjutīsi patīkamu stabilitāti, kas ļaus veiksmīgāk organizēt darba jautājumus. Kādam tas var nozīmēt paaugstinājumu amatā, citam – finansiālu palīdzību. Mācīsies rast kompromisu ģimenē un īpašuma jautājumos. Iespējamas nozīmīgas sarunas par profesionālo nākotni.

Lauva

Tev būs iespēja parādīt, kā tiek pelnīta nauda – citi skatīsies un mācīsies. Vakars piemērots sarunām un kompromisu meklējumiem. Dinamika būs liela, tāpēc pirms runā, padomā. Var nākties aktīvi risināt finanšu jautājumus. Iespējamas garastāvokļa svārstības. Saudzē sevi un savu veselību.

Jaunava

Dienu sāksi ar apņēmību. Mīlestība sniegs iedvesmu, un finanšu situācija kļūs stabilāka. Sarunas par attiecībām veidosies vieglāk, šī diena ir labs brīdis, lai pārliecinātos par to stiprumu. Iespējami arī pārsteigumi. Varbūt kāds tuvs cilvēks atklāsies tev pavisam citā gaismā.

Svari

Dienas sākums sola saskaņu gan mīlestībā, gan ar apkārtējiem. Tomēr šodien nav piemērots laiks kredītiem vai kopīgiem ieguldījumiem. Prieku sniegs attiecību sarunas un kultūras baudījumi. Centies atturēties no tāliem ceļojumiem. Var nākties vilties.

Skorpions

Tavi centieni nesīs augļus! Finanšu situācija uzlabosies, un iespējama arī prēmija. Dienas gaitā var nākties pierādīt savu godīgumu. Atrodi iespēju izpaust savu radošumu, citādi uzkrātās emocijas var radīt spriedzi attiecībās. Vairāk kusties un centies saglabāt mieru ģimenes lokā.

Strēlnieks

Tavs šarms un spēja runāt piesaistīs cilvēku uzmanību. Mīlas dzīvē var būt pikantāki brīži vai pat greizsirdības scēnas. Arī darbā iespējamas intrigās. Veiksmei būs vajadzīga drosme un spontanitāte. Laulībā iespējami sarežģījumi, centies tos nerisināt uz emociju viļņa.

Mežāzis

Labs laiks, lai sakārtotu īpašumu jautājumus un apliecinātu sevi profesionāli. Ja uzņemsies iniciatīvu, gūsi panākumus. Karjerā būs daudz notikumu. Flirts darbā šodien būs nevietā. Ir vērts uzklausīt uzticama cilvēka padomu, tas var noderēt. Vakarā neļaujies vēlmei strīdēties.

Ūdensvīrs

Ideāls laiks ceļošanai un zinību apguvei. Tomēr atturies no svarīgu līgumu slēgšanas vai nopietnām sarunām. Ieteicams līdz beigām paveikt svarīgāko darbā. Esi modrs un pieskati bērnus, lai viņi nepieļauj kādu liktenīgu kļūdu.

Zivis

Izmanto savu šarmu un spēju sadarboties, tas tev atnesīs ieguvumus. Smaidi vairāk un izturies sirsnīgi. Dažiem iespējami strīdi par kopīgo mantu. Šodien ļauj sev nedaudz atvilkt elpu, lai piektdien darbam varētu pievērsties ar jaunu enerģiju. Attiecībās iespējama saspringtāka gaisotne, centies būt pacietīgāks.

