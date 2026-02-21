pexels.com/Pixabay

Ja ceturtdienās dzersi kafiju ar šo slepeno sastāvdaļu, vari aizmirst par naudas problēmām 0

kokteilis.lv
21:02, 21. februāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Sociālajos tīklos arvien lielāku popularitāti iegūst mistisks rituāls, kas sola piesaistīt naudu, veiksmi un finansiālu stabilitāti. Tūkstošiem cilvēku apgalvo, ka viss sākas ar pavisam vienkāršu darbību – kafijas dzeršanu ceturtdienās, pievienojot tai kanēli un vēl kādu slepenu niansi.

No malas tas var izklausīties pēc kārtējās interneta māņticības, tomēr šī prakse balstās senās simbolikās, astroloģijā un enerģijas plūsmas idejā. Daudzi apgalvo – pēc šī rituāla sāk parādīties negaidīti piedāvājumi, papildu ienākumi un iespējas, kas iepriekš šķitušas nepieejamas.

