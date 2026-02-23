Foto: Ekrānuzņēmums no publicētā ieraksta

Kolorītais un tautā mīlētais itālis, mūziķis un TV personība Roberto Meloni savā sociālā tīkla “Facebook” profilā dalījies ar kādu jauku atgadījumu, ko nācies piedzīvot koncertā. Viņš atzīst, ka bieži vien cilvēki viņam vaicā, kāpēc viņš dodas uz ciemiem, kas atrodas tālu no Rīgas, taču šis notikums vēlreiz apliecinājis, kāpēc viņš to dara.

“Ziniet, dažreiz kāds man jautā: “Kāpēc Tu dodies uz ciemiem tālu no Rīgas, kur ceļošana prasa ilgāku laiku nekā uzstāšanās uz skatuves?” Ņemot vērā, ka es nāku no Ardara, Sardīnijas ciema, kurā dzīvo aptuveni 800 iedzīvotāju, šodien es jums sniegšu brīnišķīgu piemēru, kas mani iepriecina braukt stundām ilgi pa ceļiem, kas ne vienmēr ir ideāli, vai ne tik perfektos laika apstākļos,” raksta Meloni. Viņš atzīst, ka šādas ilgas ceļojumu stundas vienmēr atmaksājas, kad viņu sagaida sirsnīgi cilvēki, kas nākuši baudīt viņa koncertu.

Šoreiz īpašs mirklis noticis koncertā Zalvē, kas ir neliels ciemats netālu no Neretas: “Ir tieši pulksten 13:00, un es izeju uz skatuves, un par patīkamu pārsteigumu pirmajā rindā ieraugu skaistu dāmu, kuru es uzreiz atpazīstu – Regīna. Es skaļi iesaucos: “Cik jauki tevi šeit redzēt!”

“Viņa man laimīgi uzsmaida. Koncerta laikā es pieeju pie viņas, sasveicinos, apskauju, un tieši pēdējā dziesmā viņa man pastāsta, ka šodien viņai paliek 86 gadi un ka viņa lūdza savu meitu Sandru atvest viņu no Rīgas (kopā gandrīz 300 km), lai atzīmētu viņas dzimšanas dienu ar manu koncertu. Šis stāsts mani patiesi aizkustināja; mēs visi piecēlāmies, dziedot “Daudz baltu dieniņu”, un kopīgās fotografēšanās laikā viņa man uzdāvināja šo skaisto ar roku rakstīto tekstu. Tāpēc, lai kur es uzstātos, cik daudzu cilvēku priekšā vai cik kilometru attālumā no pilsētas, kurā dziedāšu, es uz katras skatuves kāpju ar tādu pašu entuziasmu, tādu pašu apņēmību un vēlmi izklaidēties un izklaidēt tos, kas ierodas mani redzēt un dzirdēt.

Paldies visiem, kas uzaicināja mani piedalīties viņu svinībās, un tiem, kas vēlas mani redzēt savā pilsētā. Jūsu aplausi, dziedāšana kopā ar mani itāļu valodā, jūsu smaidi un jūsu mīlestības izpausmes liek man justies labi un ar katru dienu arvien vairāk apliecina, ka es ar aizrautību un apņēmību veltu sevi kaut kam tādam, kas arī citiem liek justies labi,” raksta Roberto Meloni.

