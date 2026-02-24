Foto: LETA

“Es zinu, kas notiek teātrī, un tieši tāpēc arī aizgāju,” aktrise Daneviča komentē kolēģes Dreimanes konfliktu ar Dailes teātri 0

kokteilis.lv
9:43, 24. februāris 2026
Kokteilis Dzīvo

Bijusī Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča komentējusi nesenos notikumus saistībā ar kolēģes Leldes Dreimanes skandālu Dailes teātrī. Daneviča izdevumam “Privātā Dzīve” atklājusi, ka notiekošais viņai nav nekāds brīnums.

Kokteilis
Šajos 6 gados dzimušie ir patiesi unikāli: astrologi viņus dēvē par zvaigžņu sēklām
TV24
Kārlis Daukšts: Trešais pasaules karš var izcelties nevis Ukrainā, bet…
“Mēs ar māsu bijām paralizētas bailēs!” Slimnīcas tehniska kļūda naktī satricina neskaitāmus cilvēkus 3
Lasīt citas ziņas

“Leldes gadījumā varbūt ir ļoti daudz emociju, bet es zinu, kas notiek teātrī, un tieši tāpēc arī aizgāju,” sacīja aktrise, kura šobrīd ir brīvmākslinieces statusā.

“PDz” viņu sastapa režisora Dž. Dž. Džilindžera jaunās komēdijas “Perfektie” pirmizrādē, kurā redzama arī Daneviča. Viņa neslēpj, ka ilgojas pēc teātra, tomēr nesenie notikumi daudz ko liek pārdomāt.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kauņas rajonā miris atrasts divus gadus vecs zēns
Aizveda līdz mājai un mēģināja nobučot: mileniāļi diskutē par mūsdienās satraucošu tendenci, kas “vecajos laikos” bija pieņemama
“Meksika ir mierīga!” pēc 74 cilvēku nāves paziņoja valsts prezidente Klaudija Šeinbauma

“Lai izskaidrotu, kas notiek Dailes teātrī, būtu jāveic nopietns un bezkaislīgs pētījums. Tas būtu vērtīgi,” uzskata Daneviča, kura Dailes teātri pameta pirms gada.

“Tagad jūtos daudz labāk un brīvāk. Turpinu spēlēt dažos projektos. Taču noteikti gribētu, lai kāds režisors mani uzaicinātu piedalīties jaunā izrādē. Nevēlos pazust no skatuves pavisam, jo teātris man vienmēr ir bijis un būs mīļš,” saka Daneviča.

Vairāk lasiet izdevuma “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

Svinīgā atmosfērā nosvinēta melnās komēdijas “Perfektie” pirmizrāde
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Žagars par atlaišanu Dailes teātrī: “Šis solis nebija sāpīgs, es domāju biznesa kategorijās!”
TV24
“Tas būtu stulbi. Teiksim godīgi, tas būtu bezatbildīgi un muļķīgi!” Žagars par Dailes teātra drāmu
TV24
“Laid mūs vaļā!” Žagars atklāj, kas patiesībā notika Dailes teātra atlaišanas scēnas aizkulisēs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.