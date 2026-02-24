“Es zinu, kas notiek teātrī, un tieši tāpēc arī aizgāju,” aktrise Daneviča komentē kolēģes Dreimanes konfliktu ar Dailes teātri 0
Bijusī Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča komentējusi nesenos notikumus saistībā ar kolēģes Leldes Dreimanes skandālu Dailes teātrī. Daneviča izdevumam “Privātā Dzīve” atklājusi, ka notiekošais viņai nav nekāds brīnums.
“Leldes gadījumā varbūt ir ļoti daudz emociju, bet es zinu, kas notiek teātrī, un tieši tāpēc arī aizgāju,” sacīja aktrise, kura šobrīd ir brīvmākslinieces statusā.
“PDz” viņu sastapa režisora Dž. Dž. Džilindžera jaunās komēdijas “Perfektie” pirmizrādē, kurā redzama arī Daneviča. Viņa neslēpj, ka ilgojas pēc teātra, tomēr nesenie notikumi daudz ko liek pārdomāt.
“Lai izskaidrotu, kas notiek Dailes teātrī, būtu jāveic nopietns un bezkaislīgs pētījums. Tas būtu vērtīgi,” uzskata Daneviča, kura Dailes teātri pameta pirms gada.
“Tagad jūtos daudz labāk un brīvāk. Turpinu spēlēt dažos projektos. Taču noteikti gribētu, lai kāds režisors mani uzaicinātu piedalīties jaunā izrādē. Nevēlos pazust no skatuves pavisam, jo teātris man vienmēr ir bijis un būs mīļš,” saka Daneviča.
