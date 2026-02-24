Foto. pexels.com

Ne tikai “iztīrīs” ķermeni, bet arī stiprinās imunitāti! Ārsti nosauc 4 pārtikas produktus, par kuru lietošanu ķermenis tev būs pateicīgs 0

Veselam.lv
8:11, 24. februāris 2026
Veselam Uzturs

Ārvalstu speciālisti ir izcēluši vairākus produktus, kas var palīdzēt organismam atbrīvoties no kaitīgām vielām un vienlaikus stiprināt imūnsistēmu. Viņi skaidro, ka toksīnu uzkrāšanās organismā var veicināt dažādu slimību attīstību un paātrināt novecošanās procesus. Par iespējamu organisma pārslodzi ar kaitīgām vielām var liecināt tādi simptomi kā caureja, šķaudīšana vai klepus, pastiprināta urinēšana, kakla sāpes, grēmas, aizlikts vai tekošs deguns, nepatīkams ķermeņa aromāts. Tāpat brīdinājuma pazīmes var būt pastāvīgs nogurums, atmiņas un miega traucējumi, ekzēma vai nomākts garastāvoklis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Mēs neviens nekļūstam jaunāks: 6 pazīmes, kas apliecina, ka cilvēks noveco pareizi
Kokteilis
Svari ienes mieru, bet Zivis pasauli padara siltāku! Kas katru horoskopa zīmi padara unikālu un neaizstājamu?
Kokteilis
Šajos 6 gados dzimušie ir patiesi unikāli: astrologi viņus dēvē par zvaigžņu sēklām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.