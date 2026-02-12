FOTO. Svinīgā atmosfērā nosvinēta melnās komēdijas “Perfektie” pirmizrāde 0
Vakar svinīgā un sirsnīgā gaisotnē kinoteātrī “Forum Cinemas” tika aizvadīta Dž. Dž. Džilindžera “Perfektie” pirmizrāde, pulcējot aktierus, radošo komandu, draugus, kino nozares pārstāvjus, medijus un filmas atbalstītājus. Pirmizrādes vakars aizritēja īpašā noskaņā ar skatītāju ovācijām, pateicībām komandai un emocionālām sarunām par filmas tapšanu un filmas stāsta aktualitāti. Filma skatāma kinoteātros un kino izrādīšanas vietās visā Latvijā no 13. februāra.
Filma “Perfektie” ir ironiska melnā komēdija par godīgumu, noslēpumiem un privātumu digitālajā laikmetā. Filmas stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās.
Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet kā nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir?
Skaties filmas “Perfektie” treileri šeit: https://youtu.be/DWogKrF5j-8
Filma ir uzņemta vienās un tajās pašās lokācijās Viļņā trīs valstu versijās – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir līdz šim nepieredzēts projekts Baltijas kinovēsturē, kas apvienojis reģiona producentu un radošo komandu spēkus, radot gan vienotu vizuālo pasauli, gan trīs unikālas interpretācijas par stāstu. Pazīstamais igauņu operators Mihkels Soe filmēja gan igauņu, gan latviešu filmas versiju.
Par unikālo pieredzi uzņemt vienu un to pašu stāstu divreiz viņš pirmizrādes vakarā stāstīja: “Bija ļoti interesanti un reizē izaicinoši filmēt šo filmu vēlreiz pēc tam, kad jau biju filmējis igauņu versiju.
Otrajā piegājienā man bija iespēja izvērtēt iepriekš paveikto un izlabot savas kļūdas. Filmu industrijā tā notiek ļoti reti, ka vari vienu un to pašu filmu uzņemt divas reizes. Filmēšanas process bija ārkārtīgi patīkams, strādājot ar tik profesionāliem aktieriem. Ja aktieri spēlē izcili, operatora uzdevums ir netraucēt un vienkārši ieslēgt kameru, lai ļautu skatītājiem baudīt stāstu.”
Savukārt aktrise Dārta Danēviča dalījās ar skatītājiem par filmēšanas pieredzi: “Filmēšanas procesu un to atmosfēru, kā mums ir gājis uz laukuma, man ir pārliecība, ka arī jūs sajutīsiet uz ekrāna. Piecpadsmit un septiņpadsmit gadu filmēšanās pieredzē varu teikt, ka šī filmēšana ir viens no foršākajiem procesiem, kāds vien ir bijis. Perfekti.”
Filma “Perfektie” jau no pirmajiem seansiem izpelnījusies siltu skatītāju uzņemšanu, un veidotāji uzsver, ka tas ir stāsts, kas liek gan smieties, gan aizdomāties, gan vēl ilgi pēc seansa diskutēt un, iespējams, arī pašiem uzdrošināties uzspēlēt šo spēli.
Īpašie seansi ar radošās grupas piedalīšanos, kuros varēs tikties ar filmas aktieriem, uzdot jautājumus, kā arī kopā nofotografēties, notiks 12. februārī plkst. 18.30 “Cinamon Alfa” un 13. februārī plkst. 18.30 filma tiks izrādīta kinoteātrī “Splendid Palace”, bet Valentīndienas vakarā 14. februārī plkst. 19.00 īpašais seanss notiks “Apollo Kino Riga Plaza”.
Nedēļas nogalē turpināsies reģionālie radošie seansi Kurzemē – 15. februārī plkst. 13.00 Kuldīgā, kā arī tajā pašā dienā kinoteātrī “Cinamon Balle” plkst. 16.00 Liepājā, Vidzemē īpašais seanss paredzēts Ogrē 18. februārī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā.
Izvēlies sev tuvāko seansu šeit: https://perfektie.bcm.lv
Filma “Perfektie” veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenās filmas scenārija “Pilnīgi svešinieki” (“Perfetti sconosciuti”), kas ieguvusi David di Donatello balvu kā Labākā filma. Kinolente uzņemta trīs valstu versijās – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – vienās un tajās pašās lokācijās Viļņā.
Šis ir līdz šim nepieredzēts projekts Baltijas kinovēsturē, kas apvienojis reģiona producentu un radošo komandu spēkus, radot gan vienotu vizuālo pasauli, gan trīs unikālas interpretācijas par stāstu, kurā septiņi seni draugi vienas vakariņu nakts laikā atklāj savus slēptākos noslēpumus.
No 20. februāra filma būs skatāma Īrijā un Ziemeļīrijā. Igauņu versiju noskatījušies vairāk nekā 80 000 skatītāju kopš filmas pirmizrādes 16. janvārī Igaunijā.
Latvijas versijas režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, producents Kristians Alhimionoks (“Centaur Films”). Oriģinālo scenāriju (“Perfetti sconosciuti”) sarakstīja Paolo Dženovēze, Filipo Boloņja un Paolo Kostella, bet adaptāciju veidojis Dž. Dž. Džilindžers. Operators Mihkels Soe, mākslinieks Gregs Zundelovičs, kostīmu māksliniece Anda Ščerbaka, grima māksliniece Līga Ozola, skaņu režisors Matīss Krišjānis, montāžas režisore Paula Ločmele un mūzikas komponists Andris VIlcāns. Lietuvas versijas režisors – Dainius Kazlauskas, Igaunijas – Arun Tamm.
Filmas producēšanā piedalās “Centaur Films” (Latvija; Kristians Alhimionoks) un “Apollo Film Productions” (Igaunija; Tanels Tatters un Veiko Eskens), “Filmai LT” (Lietuva; Artūrs Dvinelis). Filmas kopražotājs ir “Zolba Productions” (Igaunija; Jevgēnijs Supins). Filmas izplatītājs Latvijā “Baltic Content Media”.
Baltijas valstīs projekta tapšanu atbalsta “Postimees”, “Coca-Cola” un “Go3” kā arī Lietuvas nodokļu atvieglojumu programma, kas sekmē reģionālās kinoindustrijas un ekonomikas attīstību.