Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/SAUL LOEB / AFP

Viss “turpināsies vismaz vēl gadu”: Trampa mērķi pret Putinu kļūst arvien mīklaināki 0

LA.LV
0:19, 24. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Tramps uz gadu ir pagarinājis ASV sankcijas pret Krieviju.

Kokteilis
Šajos 6 gados dzimušie ir patiesi unikāli: astrologi viņus dēvē par zvaigžņu sēklām
TV24
Kārlis Daukšts: Trešais pasaules karš var izcelties nevis Ukrainā, bet…
Kokteilis
Svari ienes mieru, bet Zivis pasauli padara siltāku! Kas katru horoskopa zīmi padara unikālu un neaizstājamu? 1
Lasīt citas ziņas

Nu redz, it kā runā, bet īsti nevar saprast to viņa politiku,” Slaidiņš skaidro TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Dokumentā teikts, ka Krievijas agresija pret Ukrainu turpina radīt neparastus un ārkārtējus draudus ASV drošībai un ārpolitikai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mērķis ir radīt apjukumu! Valsts policija komentē sociālajos tīklos plašu uzmanību guvušo videomateriālu par “viltus policistiem”
FOTO. Prieks jūs redzēt mājās! Rīgas lidostā no olimpiskajām spēlēm sagaidīti Latvijas distanču slēpotāji
VIDEO. Vai apvītušas rozes var glābt? Sociālajos tīklos rāda pārsteidzošu metodi

Tādēļ izsludinātais valsts ārkārtas stāvoklis paliek spēkā uz vēl vienu gadu pēc 2026. gada 6. marta.

Plašāk video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Nopludināti dokumenti par slepenu Krievijas un Irānas darījumu: detaļas var īpaši nepatikt Trampam
ASV Slepenā dienesta darbinieki Floridā nošauj bruņotu vīrieti – viņš ielauzās Trampa īpašumā
TV24
“Tur melns uz balta rakstīts tas, kas nekad iepriekš no Amerikas puses nav izskanējis,” Pabriks atklāj
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.