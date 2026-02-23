Viss “turpināsies vismaz vēl gadu”: Trampa mērķi pret Putinu kļūst arvien mīklaināki 0
Tramps uz gadu ir pagarinājis ASV sankcijas pret Krieviju.
Nu redz, it kā runā, bet īsti nevar saprast to viņa politiku,” Slaidiņš skaidro TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.
Dokumentā teikts, ka Krievijas agresija pret Ukrainu turpina radīt neparastus un ārkārtējus draudus ASV drošībai un ārpolitikai.
Tādēļ izsludinātais valsts ārkārtas stāvoklis paliek spēkā uz vēl vienu gadu pēc 2026. gada 6. marta.
