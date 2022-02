Foto: Shutterstock

Šis ir ideāls laiks jauniem plāniem un aizsākumiem! Horoskopi no 17. februāra līdz 2. martam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Būsiet pacilāts un spēcīgs, kad koncentrēsieties uz mērķi. Sajutīsiet vajadzību padomāt par specifiku, detaļām, kas aizvedīs tur, kur vēlaties. Ir svarīgi būt taisnīgam pret sevi un citiem, kā arī veltīt laiku tam, lai dienas būtu vērtīgas. Ja nebūsiet produktīvs, sarežģītas emocijas izlauzīsies virspusē, kas savukārt norādīs, kur un kam jāpievērš uzmanība. Esiet uzmanīgs, lai saglabātu līdzsvaru starp dažādām dzīves jomām, atgādiniet sev, ka esat tikai cilvēks un arī jums ir nepieciešama atpūta. Nepārkāpiet savas personīgās robežas.

Vērsis

Izkāpšana ārpus savas komforta zonas šobrīd šķiet laba ideja, šis ir ideāls laiks jauniem plāniem un aizsākumiem, ko vada jūsu iedvesmojošās domas. Ja jūtaties iestrēdzis vai pārāk attālināts no ikdienas lietām, noteikti risiniet problēmas pa vienai un lēnām, soli pa solim dodieties pareizajā virzienā. Jums ir laiks visam, kas ir patiešām svarīgs. Ja esat it kā izkaisīts starp daudziem pienākumiem, veltiet laiku, lai noteiktu prioritātes un redzētu, kas vairs nav nepieciešams vai pārāk noslogo jūs.

Dvīņi

Atradīsiet vienkāršus praktiskus risinājumus lietām, kas agrāk šķita daudz sarežģītākas. Attiecību joma joprojām ir nemierīga, pārāk tālas un aukstas vai pārāk lipīgas un spiedošas. Acīmredzot kaut kas ir jāmaina, taču bez apņemšanās nebūs viegli uzņemties atbildību, kas nepieciešama, lai izveidotu sev vēlamo sajūtu attiecībās. Sazināties ar līdzcilvēkiem nebūs tik vienkārši kā parasti, taču līdz mēneša beigām jūs atradīsiet jaunas idejas un jaunu personīgās brīvības līmeni, pēc kā tiecaties.

Vēzis

Esat gatavs sekot līderim, kādam, kuru ir vērts uzklausīt, un vajadzības gadījumā meklēt padomu. Tajā pašā laikā varat justies pretrunīgi, nezināt, vai jūsu iekšējā autoritāte apstiprina ārējo autoritāšu viedokļus un darbus. Esiet ar pašcieņu jebkādos konfliktos. Pat tad, kad tiek lūgta palīdzība, distancējieties no situācijām, kuras jums nav jāatrisina. Ja kāds pārāk daudz paļaujas uz jūsu palīdzību, pajautājiet sev, vai tiešām vēlaties dalīties savā enerģijā. Ir svarīgi, lai neviens labs darbs nepaliktu bez pateicības un atzinības.

Lauva

Parasti jums nav problēmu izteikt savas domas skaļi, taču šobrīd tas var neizdoties un radīt lielākas problēmas jūsu komunikācijas prasmēs un mazināt jūsu pārliecību. Veselīgas debates vienmēr ir laba ideja, taču, ja attiecības nav veselīgas, dialogi ir piepildīti ar emocijām, kuras jūs vēl pilnībā neatpazīstat, jums var būt nepieciešams laiks pārdomām, pirms sākt komunicēt. Gādājiet sev pietiekami daudz miega, rūpējieties par savu rutīnu, ēdiet veselīgu pārtiku un pieņemiet izsvērtus ikdienas lēmumus. Ieradumi ir jūsu nākotnes sasniegumu pamatā.

Jaunava

Skatoties apkārt, meklējot problēmas sakni, jūs varat aizmirst par cilvēcisko kļūdu elementu un cilvēkiem, no kuriem vēlaties izvairīties. Nevilcinieties atstāt pagātni aiz muguras, atjaunot to, kas jāatdzīvina, un aiziet no tā, kas pagājis. Tomēr jūs labi spēsiet būt saskaņā ar sevi un savu likteni, pat ja citi nevēlas sekot tam pašam ideālam vai tiekties pēc harmonijas. Nākotne jūs jau gaida, un dažas iespējas sākotnēji var būt ierobežotas, bet tās, kas ir patiesi svarīgas, vienmēr ir jūsu priekšā un gaida jūsu nākamo soli.

Svari

Šis laiks nes daudz racionālu domu. Izvēlieties vienu no mērķiem, ko uzņemties, vienu projektu, kas jāpabeidz pirms nākamā sākuma, un sinhronizējieties ar termiņiem un grafiku, kuru vēlaties ievērot. Šis ir piemērots brīdis rūpīgai plānošanai, mērķtiecīgai pieejai, profesionālai izaug­smei un jaunam karjeras mērķim. Piemērots laiks aizdevumam vai darījumam, kas mainītu jūsu re­alitāti un sniegtu jums vairāk vietas un brīvības nākotnei, kuru vēlaties veidot. Nesteidzieties ar riskantiem ieguldījumiem un izvēli, kas maina dzīvi, ko citi, šķiet, uztver vieglprātīgi.

Skorpions

Ir pienācis laiks pateikt “nē” lietām, kas lauza jūsu garu vai liek justies neērti. Kad robežas būs noteiktas, jums būs vairāk enerģijas, lai nodotos pasaulei, kuru vēlaties izveidot sev. Netērējiet pārāk daudz laika veciem jautājumiem un neatrisinātām attiecību iespējām un dzīves situācijām, kas pagātnē neskaitāmas reizes izrādījās neauglīgas. Pastāv risks neievērot jaunas emocijas un novirzīties no jautājumiem, kas patiešām jārisina. Ar lielāku atbildību nāk arī lielāka brīvība, jūsu veidotais pamats ir stingrāks nekā agrāk.

Strēlnieks

Nav iemesla pievērst pārāk lielu uzmanību ikvienam, kurš piedāvā alternatīvus risinājumus un komentē jūsu dzīvesveidu, tas nav ne noderīgi, ne atbalsta jūsu mērķus. Iniciatīvai, kuru esat mēģinājuši parādīt, ir iespēja spīdēt, kad apstākļi saskan, lai atbalstītu jūsu sākotnējo ideju. Nerunājiet pārāk daudz par saviem plāniem un rūpīgi apstrādājiet tos savā prātā un sirdī, pirms stāstāt visai pasaulei par saviem nodomiem. Šis mēnesis ir piemērots, lai uzliktu savas domas uz papīra un redzētu, kā tās savienojas, ja tās ir sakārtotas hronoloģiskā vai kādā citā loģiskā secībā.

Mežāzis

Šis laiks var ienest vēl vairāk sarežģījumu vecajās problēmās, pievēršot tām īpašu uzmanību, taču, palīdzot sev koncentrēties uz patiesi aktuāliem jautājumiem un prioritātēm, visu izdosies līdzsvarot. Šis ir mēnesis, kad dusmas var pārvērst radošā spēkā un motivācijā, tāpēc gudri izvēlieties, kurp vedīs jūsu soļi, neizšķērdējiet savu enerģiju lietām, kuras tik un tā nevarat kontrolēt. Meditācija, atpūta un elpošanas metodes palīdzēs pārvarēt instinktīvus šķēršļus, kas vairs nav ērti. Veltiet laiku sev, lai būtu saprotošs pret sevi.

Ūdensvīrs

Situācijas jūsu dzīvē prasa, lai jūs būtu strādīgs un mierīgs, taču jūs nevēlaties darīt neko, kas varētu ierobežot jūsu brīvību. Var rasties problēmas ar varas iestādēm un lielu koncentrēšanos saziņā ar tām. Meklēsiet vidusceļus, lai atrisinātu jautājumus. Pēdējā mēneša nedēļa nesīs atbrīvošanos un viegluma sajūtu veco problēmu risināšanā, kas jūs ilgu laiku nomāca. Šis ir lielisks laiks radošam darbam, visiem mākslinieciskās izpausmes veidiem un jaunām iespējām, kā izaicināt savu rutīnu, vienlaikus padarot dzīvi jautrāku un piedzīvojumiem bagātāku.

Zivis

Esiet piesardzīgas attiecībā uz savām izvēlēm. Miglai ir vajadzīgs zināms laiks, lai tā izzustu, tieši tāpat arī jūsu dzīvē ir vajadzīgs laiks, lai lietas noskaidrotos. Pasperiet soli atpakaļ, nogaidiet, līdz pienāks īstais laiks rīcībai. Gaismā var nākt lieli sapņi. Neignorējiet atvērtās durvis un iespējas dzīvot priecīgu dzīvi. Atbrīvošanās process no pagātnes var aizņemt kādu laiku, taču jūsu nākamie soļi būs ļoti svarīgi, lai lietas attīstītos jūsu labā. Pārmaiņas notiks daudz vieglāk, jūs būsiet gatavas izmēģināt kaut ko praktisku, pamatotu un patiesu jūsu sirdij.