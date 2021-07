Publicitātes foto

Huawei 2020. gada ilgtspējas ziņojums







Huawei 8. jūlijā publicēja 2020. gada ilgtspējas ziņojumu. Uzņēmums šo ikgadējo pārskatu publicē jau 13. gadu pēc kārtas.

2020. gada ziņojumā ir izskaidrots ievērojamais progress, ko Huawei pagājušā gada laikā guva četru uzņēmuma ilgtspējīgas darbības stratēģiju jomā: digitālā iekļaušana, drošība un uzticamība, vides aizsardzība un veselīga un harmoniska ekosistēma.

TECH4ALL digitālās iekļaušanas iniciatīva: ikvienam ir jābūt iekļautam digitālajā pasaulē

Covid-19 pandēmija ir radījusi vēl nebijušu slogu veselības aprūpes un izglītības sistēmām visā pasaulē. Uzņēmums izmanto novatoriskus IKT risinājumus, lai cilvēkiem dažādos reģionos nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīviem izglītības un veselības aprūpes resursiem, kā arī sniedz ieguldījumu cīņā pret pandēmiju.

2020. gadā Huawei īstenoja programmu Skills on Wheels un Connecting Schools vairāk nekā 200 skolās visā pasaulē, atbalstot vairāk nekā 60 000 cilvēku. Huawei izmantoja arī IKT risinājumus, lai palīdzētu cīņā ar pandēmiju kopienās, kur uzņēmums darbojas, un sniedza tehnisku palīdzību gandrīz 90 valstīs, darot visu iespējamo, lai atbalstītu vietējās kopienas šajā sarežģītajā laikā.

Gādājot par universālu piekļuvi digitālajām tehnoloģijām un lietotnēm, Huawei nodrošina 15 pieejamības funkcijas uzņēmuma viedtālruņos. Katru mēnesi aptuveni 10 miljoni cilvēku izmanto šīs funkcijas, kas sniedz iespēju labāk izbaudīt viedu dzīvesveidu.

2020. gadā Huawei palīdzēja 18 valstu 22 aizsargājamās teritorijās efektīvāk pārvaldīt dabas resursus un aizsargāt bioloģisko daudzveidību, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Huawei sāka piedāvāt arī RuralStar Pro risinājumu, kas nodrošina balss un mobilos platjoslas pakalpojumus mazapdzīvotos attālos ciematos. RuralStar risinājumi tagad nodrošina tīkla pārklājumu vairāk nekā 50 miljoniem cilvēku attālās kopienās.

Uzmanības centrā cilvēks: drošu, uzticamu un kvalitatīvu produktu, risinājumu un pakalpojumu veidošana

“Mēs uzskatām, ka tehnoloģijām ir jābūt cilvēkorientētām,” ziņojumā vēstīja Huawei Korporatīvās ilgtspējas attīstības komitejas valdes loceklis un priekšsēdētājs Tao Dzjinveņs (Tao Jingwen). “Tehnoloģijai būtu jākalpo cilvēkiem, pilnībā ievērojot viņu tiesības, garantējot apzinātu izvēli un piekrišanu.”

Huawei uzskata kiberdrošību un privātuma aizsardzību par savām galvenajām prioritātēm. 2020. gadā Huawei laida klajā Programmatūras procesa uzticamības iespēju ietvaru un novērtēšanas kritērijus, kur noteikta pilnīga uzticamu kodēšanas ražošanas mehānismu kopa.

Līdz 2020. gada beigām uzņēmumam Huawei bija piešķirti 2963 patenti, kas ir saistīti ar kiberdrošību un privātuma aizsardzību visā pasaulē. Pērn uzņēmums parakstīja datu apstrādes līgumus ar vairāk nekā 5000 piegādātājiem un veica plašu uzticamības pārbaudi, lai nodrošinātu atbilstību.

Neraugoties uz pandēmiju un atrašanos ASV melnajā sarakstā, Huawei turpināja nodrošināt nepārtrauktus sakarus vairāk nekā trim miljardiem cilvēku visā pasaulē un gādāja par tīkla stabilitāti vairāk nekā 200 katastrofu un lielu incidentu laikā.

Rūpes par planētu: videi nekaitīgas un ilgtspējīgas attīstības veicināšana ar tehnoloģiju palīdzību

“Viedai pasaulei vajadzētu būt zaļai pasaulei,” ziņojumā pauda Huawei priekšsēdētājs Lians Hua (Liang Hua). “Tehnoloģiju attīstība var palīdzēt mums labāk izprast un aizsargāt dabu, mazinot cilvēka darbības ietekmi uz planētu. Uzskatām, ka tehnoloģijas var darboties harmonijā ar dabu un palīdzēt padarīt šo pasauli labāku.”

Mēģinot veidot zaļāku un ilgtspējīgāku digitālo pasauli, Huawei pievērš uzmanību oglekļa emisiju samazināšanai, veicina atjaunojamo energoresursu izmantošanu un iesaistās aprites ekonomikas veicināšanā.

2020. gadā Huawei CO2 emisijas uz miljonu juaņu pārdošanas ieņēmumu bija samazinājušās par 33,2% salīdzinājumā ar bāzes gadu (2012.), pārsniedzot 2016. gadā noteikto uzņēmuma mērķi (30%).

2020. gadā globālā vides bezpeļņas organizācija CDP novērtēja vairāk nekā 5800 uzņēmumu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Huawei bija viens no nedaudzajiem uzņēmumiem, kam tika piešķirts prestižais vērtējums A par tā veikto emisiju samazināšanu, klimata risku mazināšanu un ekonomikas ar zemu CO2 emisiju līmeni veicināšanu.

Lai veicinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, uzņēmums Huawei ir ieviesis digitālos enerģijas risinājumus vairāk nekā 170 valstīs un reģionos, tādējādi apkalpojot trešdaļu pasaules iedzīvotāju.

Līdz šim minētie risinājumi ir radījuši 325 miljardus elektroenerģijas kWh no atjaunojamiem energoresursiem un ietaupījuši 10 miljardus elektroenerģijas kWh. Šo darbību rezultātā CO2 emisijas samazinājās par 160 miljoniem tonnu.

Uzņēmums izmanto arī videi draudzīgākus materiālus, konstruē produktus tā, lai tie darbotos ilgāk, izmanto ilgtspējīgāku iepakojumu un samazina atkritumu apjomu. Visi šie pasākumi palīdzēs veicināt aprites ekonomiku.

Tehnoloģijas labam mērķim: sabiedriskās vērtības radīšana un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas veicināšana

Papildus lielākas biznesa vērtības radīšanai klientiem Huawei atzīst, ka ir svarīgi radīt sabiedrisko vērtību visām ieinteresētajām pusēm un veicināt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu.

Huawei rūpējas par saviem darbiniekiem un izvirza viņu drošību pirmajā vietā. Covid-19 pandēmijas laikā uzņēmums veica vairākus pasākumus, lai gādātu par darbinieku veselību un drošību un palīdzētu piegādātājiem un līgumpartneriem droši atsākt darbu.

2020. gadā Huawei organizēja vairāk nekā 650 labdarības pasākumus visā pasaulē. Uzņēmuma vadošā korporatīvās sociālās atbildības programma Seeds for the Future ir palīdzējusi gandrīz 9000 studentiem no 130 valstīm un reģioniem. Šie jaunieši nākotnē kļūs par vērtīgu talantu kopu IKT nozarē.

Pagājušajā gadā Huawei turpināja uzlabot savu atbilstības programmu, atklāti un proaktīvi iesaistījās un sadarbojās ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu savstarpēju sapratni un uzticēšanos.

Laikā pēc pandēmijas tehnoloģijai ir vēl lielāka loma ilgtspējīgas sociālās attīstības veicināšanā. Uzņēmums Huawei ir gatavs un vēlas sadarboties ar saviem partneriem un izmantot novatoriskus IKT risinājumus, lai atbalstītu ANO IAM sasniegšanu un galu galā nodrošinātu digitālas iespējas ikvienam cilvēkam, ikvienā mājā un organizācijā, veidojot pilnībā savienotu un viedu pasauli.

2020. gada ilgtspējas ziņojumu var skatīt vietnē www.huawei.com/en/sustainability/sustainability-report.