Publicitātes foto

Huawei Eiropā nodarbina trešdaļu no Rīgas iedzīvotāju skaita Ieteikt





Tehnoloģiju uzņēmums Huawei 2019. gadā Eiropā nodrošinājis 224 300 darbavietu – tā ir viena trešdaļa no Rīgas iedzīvotāju skaita. Šādi dati izziņoti novembra sākumā publicētajā Lielbritānijas analītikas aģentūras Oxford Economics ziņojumā “Huawei ekonomiskā ietekme” (The Economic Impact of Huawei).

Tāpat ziņojumā teikts, ka uzņēmums kopumā devis 16,4 miljardu eiro lielu pienesumu Eiropas IKP un veicis nodokļu maksājumus 6,6 miljardu eiro apmērā. Huawei Eiropā attīstību turpina nepārtraukti – šogad tika izziņots, ka Budapeštā tiek veidots Huawei pētniecības un attīstības centrs, kas radīs vēl vismaz 100 papildus darbavietas Ungārijas inženieriem.

Tehnoloģiju uzņēmums 2019. gadā bijis aktīvs pētniecības un attīstības (R&D) jomā – Eiropas Savienības datu apkopojumā par ieguldījumiem ražošanā Huawei ierindojās saraksta augšgalā kā 5. lielākais investors pētniecībā un attīstībā pasaulē. Eiropas Patentu birojs norāda, ka pagājušajā gadā Huawei patentu pieteikumu sarakstā bija pirmajā vietā.

“Investīcijas pētniecībā un attīstībā – tai skaitā arī Huawei veiktās – ir izšķiroši svarīgas, lai uzlabotu Eiropas ekonomikas kopējo produktivitāti,” sacīja Pīts Kolings (Pete Collings), Lielbritānijas analītikas aģentūras Oxford Economics Eiropas un Tuvo Austrumu ekonomiskās ietekmes konsultāciju direktors.

“Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas sekām, ar kurām šogad saskaras daudzi uzņēmumi, Huawei ir palīdzējis cilvēkiem visā pasaulē strādāt un mācīties tiešsaistē, nodrošinot stabilu un drošu tīkla savienojumu. 2019. gadā tiešais pienesums Eiropas IKP no Huawei darbībām ir 2,8 miljardi eiro, kas pēdējo piecu gadu laikā vidēji pieaudzis par 11,4.

Savukārt, ja ņemam vērā arī uzņēmuma netiešo pienesumu Eiropas ekonomikā – gan stimulējot produktu un pakalpojumu iegādi, kas nepieciešama Huawei darbībai, gan nodarbinot speciālistus, kas dzīvo un iepērkas tepat Eiropas valstīs –, kopējais pienesums sasniedz 16,4 miljardus eiro.

Eiropā mēs darbojamies 20 gadus un līdz šim esam ieguldījuši ļoti lielu darbu, lai veidotu sadarbības ar vietējiem uzņēmumiem, universitātēm un institūcijām un kopīgi veicinātu nozares attīstību. Arī turpmāk mēs strādāsim kopā ar partneriem, lai pārvarētu jaunus izaicinājumus un radītu vēl vairāk jaunu tehnoloģisko sasniegumu visā pasaulē,” sacīja Rikijs Čeņs, “Huawei Technologies” vadītājs Baltijā.

Pētniecības un attīstības centrs, kas tiek veidots Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, ne tikai nodrošinās 100 jaunas darbavietas vietējiem inženieriem, bet arī ienesīs Eiropā jaunus un inovatīvus risinājumus tehnoloģiju nozarē.

Izveidotais centrs koncentrēsies uz mākslīgā intelekta, straumēšanas, attēlu apstrādes un signālu pārraides tehnoloģijām. Šis projekts dos iespēju uzlabot Ungārijas inženiertehnisko prasmju reputāciju visā pasaulē, un, cerams, ļaus Eiropai spert nākamos soļus tehnoloģiju attīstībā.

Huawei aktīvi iesaistās daudzu Eiropas valstu tehnoloģiju nozaru attīstībā – arī pie mums. Latvijā šī gada novembra sākumā ikvienam studentam bija iespēja piedalīties Huawei inovatīvajā starptautiskā tehnoloģiju apguves programmā “Seeds for the Future”, kas vienlaikus visās trīs Baltijas valstīs norisinājās tiešsaistē.

Programmas mērķis ir veicināt globālās informācijas tehnoloģiju un komunikāciju (IKT) nozares progresu, paplašināt studentu zināšanas par jaunākajiem pasaules tehnoloģiskajiem sasniegumiem, kā arī akcentēt digitālās kopienas un IKT profesionāļu nozīmi nākotnē.

Konkursā 30 labākie Baltijas studenti izcīnīja iespēju piedalīties starptautiskajā programmā, un piecu dienu laikā studenti gan piedalījās lekcijās par jaunākajām tehnoloģijām un to pielietojumu nozarē, gan saņēma praktiskus padomus par tehnoloģiju izmantošanu un jaunuzņēmumu radīšanu.

“Seeds for the Future” programma turpināsies arī nākotnē, ļaujot Huawei sniegt reālu ieguldījumu Eiropas IKT nozares speciālistu izglītībā.

Oxford Economics ziņojumā tika novērtēta Huawei kopējā ekonomiskā ietekme uz Eiropu, tostarp Huawei ieguldījums Eiropas IKP, nodarbinātības jomā un nodokļu sistēmā.