Sanita Buliņa Foto: Andrej Tarfila/ZUMA PRESS/SCANPIX

Iedzīšanā netika. Antholcā (Itālija) sācies šīs sezonas sestais PK posms biatlonā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Antholcā (Itālija) sācies šīs sezonas sestais Pasaules kausa posms biatlonā. Kā pirmās 7,5 km sprintā startēja sievietes.

Diemžēl Latvijas komandas līdere Baiba Bendika vēl pilnībā nav atguvusies no slimības un izlaiž arī šo posmu, tāpat kā iepriekšējo Rūpoldingā (Vācija). Uzvaru svinēja mājiniece Doroteja Vīvere, kura šāva bez kļūdām, aiz sevis atstājot Hloi Ševaljē no Francijas un zviedrieti Elvīru Ēbergu. Labākā no trim latvietēm bija Sanita Buliņa, kura pēc guļus šaušanas mēroja divus soda apļus, no stāvus pozīcijas bija precīza, beigās ieņemot 68. vietu. Lai tiktu starp labākajām 60, kas piedalīsies iedzīšanā, pietrūka 26 sekundes jeb viens soda aplis mazāk. Annija Sabule pieļāva trīs kļūdas un ieņēma 91. pozīciju, bet Sandra Buliņa ar pieciem soda apļiem ierindojās 94. vietā, apsteidzot vien divas konkurentes. Šodien Antholcā sprints vīriem, rīt iedzīšana, svētdien stafetes.