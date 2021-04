Milana Beļeviča Publicitātes foto

Ierosināta civillieta AS "Olainfarm" prasībā par nodarītajiem zaudējumiem. Valdes locekle Beļeviča skaidro situāciju







Izpildot 2020. gada 22. septembra akcionāru sapulces lēmumu, AS “Olainfarm” valde ir cēlusi prasību tiesā pret bijušajiem AS “Olainfarm” valdes locekļiem, portālu LA.LV informēja uzņēmumā.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021. gada 12. aprīļa lēmumu ir ierosināta civillieta. AS “Olainfarm” prasība celta pret bijušajiem valdes locekļiem, kuri piedalījušies līguma slēgšanā ar “Banestar Management Limited”, nodarot zaudējumus 26 067 760.05 EUR apmērā.

AS “Olainfarm” valde 2019. gada aprīlī padziļināti iepazinās ar uzņēmuma saimniecisko darbību un noslēgtajiem līgumiem. Tā konstatēja mārketinga ārpakalpojuma darījumus ar Kiprā reģistrētu uzņēmumu “Banestar Management Limited”, kas raisīja šaubas par to iespējami fiktīvo darījumu raksturu, saimniecisko lietderību un pamatotību.

Arī līgumu summas neatbilda saņemtajam pakalpojumu apjomam, kā arī mārketinga aktivitātēm nebija atbilstoši apliecinoši dokumenti. Sākumā sadarbība ar uzņēmumu tika apturēta, pēc tam pārtraukta un par konstatēto uzņēmums vērsās Valsts policijā, kas ierosināja kriminālprocesu, atzīstot AS “Olainfarm” par cietušo.

Aizdomīgie darījumi veikti no 2017. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 4. aprīlim.

Lai pārliecinātos par iepriekšējās augstākā līmeņa vadības īstenoto saimniecisko darbību un veikto maksājumu par mārketinga pakalpojumu pamatotību Kipras uzņēmumam, 2019. gada aprīlī pēc krimināllietas procesa virzītāja pieprasījuma AS “Olainfarm” piesaistīja neatkarīgu, starptautisku revidentu.

2019. gada augustā saņemtajā revidenta ziņojumā norādīts, ka padziļinātajā izpētē tika gūts apstiprinājums – darījuma rezultātā, iespējams, nodarīti zaudējumi AS “Olainfarm” lielā apmērā.

AS “Olainfarm” valdes locekle Milana Beļeviča uzsver: “AS “Olainfarm šobrīd iet transformācijas ceļu, pilnveidojot uzņēmuma efektivitāti un pārvaldību. Mūsu mērķis ir uzlabot iekšējo procesu un lēmumu pieņemšanas caurskatāmību, kā arī pēc iespējas novērst šādus riskus nākotnē, lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmuma darbību un pievienoto vērtību uzņēmuma akcionāriem, darbiniekiem, partneriem un sabiedrībai kopumā.”

“Olainfarm”, daļa no Olainfarm grupas, ir viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā augstas kvalitātes medikamentus un ķīmiskos farmaceitiskos produktus. Uzņēmuma biznesa stratēģija “UZ PRIEKŠU” iezīmē tā vīziju – kļūt par vienu no TOP10 Centrālās un Austrumeiropas ražotājiem līdz 2025. gadam.

Ar gandrīz 50 gadu ekspertīzi Olainfarm grupa piegādā ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus ar pievienoto vērtību vairāk nekā 50 valstīm visā pasaulē. Grupā ietilpst – farmācijas uzņēmums “Olainfarm”, uztura bagātinātāju & medicīnisko iekārtu ražotājs “Silvanols”, elastīgo & kompresijas materiālu ražotājs “Tonus Elast”, aptieku ķēde “Latvijas aptieka” un veselības aprūpes & diagnostikas centri “DiaMed” un “OlainMed.”