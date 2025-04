Foto. pexels.com/Mikhail Nilov

Līdzšinējie zarnu nūjiņas infekcijas izmeklēšanas dati liecina par vismaz diviem inficēšanās avotiem, šodien Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) sanāksmē par aktuālo epidemioloģisko situāciju ar E.coli izraisītās infekcijas saslimstību informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti.

Kā informēja Veselības ministrijā (VM), līdz šim SPKC veiktie pacientu paraugu sekvencēšanas rezultāti liecina par vairākiem infekcijas ierosinātājiem, kuriem ir dažādi avoti.

SPKC speciālisti informēja, ka ir saziņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) ekspertiem par īstenotajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem.

Šovakar Latvijā ieradīsies divi ECDC eksperti – epidemiologs un bakteriologs -, kuriem ir liela pieredze Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. Coli izraisītu slimību uzliesmojumu izmeklēšanā, lai sniegtu atbalstu Latvijas speciālistiem.

Speciālistu vērtējumā šobrīd ir maz ticams, ka inficēšanās ar zarnu nūjiņu būtu notikusi ārpus izglītības iestādēm, jo netiek novēroti saslimšanas gadījumi tiem, kas nav apmeklējuši izglītības iestādes.

Saslimstības analīze šobrīd nenorāda uz tālāku infekcijas izplatīšanos kontaktpersonu vidū.

Vienlaikus izglītības iestādes un vecāki ir aicināti rūpīgi sekot speciālistu ieteikumiem – izglītības iestādēm ir jānoskaidro bērnu prombūtnes iemesli grupā, kurā reģistrēts saslimšanas gadījums, kā arī to darbinieku prombūtnes iemesli, kas bija kontaktā ar saslimušo bērnu. Par to jāinformē SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologs.

Tāpat nedrīkst pieņemt izglītības iestādē slimus bērnus, kuriem ir sāpes vēderā, caureja, slikta dūša, vemšana, paaugstināta ķermeņa temperatūra. Saslimušais bērns nekavējoties jāizolē no pārējiem un telefoniski jāinformē vecāki.

Jau vēstīts, ka esošā saslimstības uzliesmojuma laikā līdz šim kopā ir apstiprināti 57 saslimšanas gadījumi, no kuriem 50 ir bērni un septiņi pieaugušie.

Līdz šim kopumā hospitalizēts bija 31 pacients – 30 bērni un viens pieaugušais.

VOMK ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt veselības nozares institūciju saskaņotu darbību ārkārtas medicīniskajā situācijā un ārkārtas sabiedrības veselības situācijā.

VOMK veido pārstāvji no VM, Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, SPKC, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Zāļu valsts aģentūras, Veselības inspekcijas, Valsts asinsdonoru centra un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra.

Jau vēstīts, ka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā pašlaik smagā stāvoklī ārstējas jau seši bērni ar akūtu zarnu nūjiņas infekciju.

Salīdzinoši pagājušajā piektdienā intensīvās terapijas nodaļā ārstējās pieci bērni.

Šobrīd BKUS ar apstiprinātu Šiga toksīnu producējošu E.coli infekciju kopā vēl joprojām ārstējās 16 bērni, no kuriem desmit bērnu veselības stāvoklis ļauj ārstēties aprūpes nodaļā.

Kopš infekcijas izplatības sākuma Bērnu slimnīcā ar apstiprinātu zarnu nūjiņas infekciju tikuši stacionēti 30 bērni. No šiem 30 bērniem līdz šim brīdim no slimnīcas izrakstīti 14 bērni, kuriem infekcija tika diagnosticēta, bet veselības stāvoklis pēc novērošanas perioda ļāvis ārstēšanos turpināt ambulatori.

Jau vēstīts, ka līdz 6.aprīlim Latvijā bija fiksēti 57 bīstamās E. coli infekcijas gadījumi. Saslimšanas gadījumi konstatēti dažādās Rīgas priekšpilsētās, Liepājā, Jelgavas, Ropažu, Ķekavas, Salaspils, Ādažu, Siguldas, Cēsu un Dienvidkurzemes novados.

Epidemiologi, virzot gadījumu izmeklēšanu, strādā vairākos virzienos un ir veikti vairāki apjomīgi pasākumi, ceturtdien klāstīja SPKC. Tāpat SPKC sadarbojas ar skartajām pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenes ārstiem, kuri novēro bērnus ar akūtas zarnu infekcijas simptomiem.

Sākotnējie mikrobioloģisko izmeklējumu rezultāti var liecināt par dažiem E.coli infekcijas uzliesmojumiem ar dažiem produktiem, iespējams arī kombinētais uzliesmojums, kad viens produkts ir piesārņots ar dažādiem patogēniem, ceturtdien informēja SPKC.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.