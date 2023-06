SPECIĀLIZLAIDUMS AR IGORU RAJEVU. “Vagner” algotņu grupējuma aktivitātes, mēģinot gāzt Krievijas militāro vadību

Prigožins draud ar spēku gāzt Krievijas militāro vadību

Krievijas varas iestādes sestdien apsūdzēja Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” vadītāju Jevgeņiju Prigožinu mēģinājumā izraisīt “pilsoņu konfliktu” un aicināja viņu aizturēt, kad algotņu līderis paziņoja, ka gatavojas ar varu gāzt Krievijas militāro vadību.

Prigožins sestdien apsūdzēja Maskavu nāvējošos raķešu uzbrukumos algotņu vienībām un apsolīja par to atriebties. Viņš solīja spert visus nepieciešamos soļus, lai gāztu valsts militāro vadību, piedraudot, ka viņa vadītie spēki “iznīcinās visu” savā ceļā.

“Mēs dodamies uz priekšu un iesim līdz galam,” audio vēstījumā saka Prigožins. Viņš pavēstīja, ka “Vagner” vienības jau ir iegājušas Rostovas rajonā Krievijas dienvidos.

“Vagner” vadītājs apgalvoja, ka viņa vienības iegājušas Rostovā bez jebkādas pretestības. Robežsargi vāgneriešus ielaiduši Rostovas apgabalā bez ierunām un arī jauniesauktie kontrolposteņos nav izrādījuši nekādu pretošanos. Prigožins piebilda, ka viņa spēki “necīnās pret bērniem”.

“Bet mēs iznīcināsim ikvienu, kas stāsies mums ceļā,” viņš teica. “Mēs virzāmies uz priekšu un iesim līdz galam.”

Krievijas varas iestādes aicinājušas Rostovas iedzīvotājus “palikt mājās”.

Prigožins arī apgalvoja, ka viņa vienības notriekušas Krievijas armijas helikopteru, kas atklājis uguni uz vāgneriešu konvoju. “Helikopters nupat atklāja uguni uz civilo kolonnu. “Vagner” vienības to notrieca,” Prigožins paziņoja jaunā audioziņojumā, nesniedzot sīkāku informāciju.

Tiek ziņots, ka Maskavas varas iestādes ir pastiprinājušas drošības pasākumus galvaspilsētā.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins tiekot pastāvīgi informēts par notiekošo, paziņoja Kremlis. Ģenerālprokurors Igors Krasnovs informējis Putinu par “krimināllietas uzsākšanu saistībā ar mēģinājumu organizēt bruņotu dumpi,” sacīja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs.

Drīz pēc tam Prigožina paziņojumiem Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) paziņoja, ka sāk izmeklēšanu par aicinājumiem sarīkot “bruņotu sacelšanos”.

62 gadus vecais Prigožins aicināja krievus pievienoties viņa spēkiem un sodīt Maskavas militāro vadību, tādējādi paužot visdrosmīgāko izaicinājumu prezidentam Vladimiram Putinam kopš pagājušā gada ofensīvas sākuma Ukrainā.

“Prigožina izteikumi un rīcība faktiski ir aicinājums sākt bruņotu pilsoņu konfliktu Krievijas Federācijas teritorijā un dūriens mugurā Krievijas karavīriem, kas cīnās pret profašistiskajiem Ukrainas spēkiem,” teikts FSB paziņojumā.

FSB mudināja “Vagner” kaujiniekus “veikt pasākumus, lai viņu aizturētu”.

Kremlis paziņoja, ka Putins ir informēts par Prigožina apgalvojumiem un “tiek veikti nepieciešamie pasākumi”.

Lai gan Prigožina privātais militārais formējums ir bijis Krievijas ofensīvas Ukrainā centrā, pēdējos mēnešos viņam ir radušās asas domstarpības ar Maskavas militāro vadību, kas, kā viņš apgalvo, tagad pārcēlušās uz kaujas lauku.

“Viņi (Krievijas bruņotie spēki) veica raķešu triecienus mūsu aizmugures nometnēm. Bojā gāja milzīgs skaits mūsu kaujinieku, mūsu biedru,” Prigožins apgalvo vairākos niknos audioziņojumos, ko izplatīja viņa preses pārstāvji.

“Vagner” padome ir pieņēmusi lēmumu – ļaunums, ko rada valsts militārā vadība, ir jāaptur,” uzsver Prigožins. Viņš brīdināja krievus nepretoties “Vagner” vienībām un aicināja viņam pievienoties, piebilstot, ka “mūsu ir 25 000”.

“Ikvienu, kurš izrādīs pretestību, mēs uzskatīsim par draudu un nekavējoties iznīcināsim. Tostarp arī jebkādas ceļu blokādes mūsu ceļā,” viņš sacīja. “Mums ir jāizbeidz šis juceklis,” uzsvēra Prigožins, piebilstot, ka “šis nav militārs apvērsums, bet gan taisnīguma gājiens”.

“Vagner” vadītājs nenorādīja precīzu iespējamo triecienu vietu vai upuru skaitu.

Prigožins jau vairākkārt ir apsūdzējis aizsardzības ministru Sergeju Šoigu un ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu savu kaujinieku bojāejā kaujas laukā.

Krievijas Aizsardzības ministrija noliedza Prigožina apgalvojumus par uzbrukumu viņa spēkiem, norādot, ka šie apgalvojumi “neatbilst realitātei”, un nosauca tos par “provokāciju”.

“Izmantojot Prigožina provokāciju, lai dezorganizētu situāciju, Kijevas režīms pie Bahmutas frontes koncentrē vienības uzbrukuma darbībām,” paziņoja Krievijas Aizsardzības ministrija.

Kāds ievērojams Krievijas ģenerālis aicināja Prigožinu atsaukt ieceri atstādināt Aizsardzības ministrijas vadību. “Es aicinu jūs apstāties,” ļoti neparastā video uzrunā sacīja Krievijas gaisa un kosmosa spēku komandieris Sergejs Surovikins. “Ienaidnieks tikai gaida, lai mūsu valstī pasliktinātos iekšpolitiskā situācija. Kamēr vēl nav par vēlu, ir jāpakļaujas tautas vēlētā Krievijas Federācijas prezidenta gribai”.

Tikmēr Kijiva paziņojusi, ka tā seko līdzi cīņām Maskavā. “Mēs vērojam notiekošo,” tviterī rakstīja Ukrainas Aizsardzības ministrija, savukārt Ukrainas militārās izlūkošanas vadītājs Kirils Budanovs paziņoja, ka konkurējošās Krievijas frakcijas ir sākušas “apēst viena otru varas un naudas dēļ”.

Piektdien Prigožins paziņoja, ka Maskavas spēki atkāpjas Ukrainas austrumos un dienvidos pēc ukraiņu pretuzbrukuma sākšanās šī mēneša sākumā. Tas ir tiešā pretrunā ar Putina teikto, ka Ukraina cieš “katastrofālus” zaudējumus un ka kaujās iestājies klusums.

“Mēs mazgājamies asinīs,” teica Prigožins. “Neviens nesūta rezerves. Tas, ko viņi mums stāsta, ir visdziļākā krāpšana,” viņš piebilda, norādot uz Krievijas militāro un politisko vadību.

Pēc gadiem ilgas palikšanas ēnā Prigožins tagad atzīst, ka vada algotņu grupējumu, un pat to, ka ir iejaucies ASV vēlēšanu norisē.

Viņa spēkiem, kurus papildināja desmitiem tūkstošu savervēto ieslodzīto, bija galvenā loma Krievijas veiktajā Bahmutas pilsētas ieņemšanā Doneckas apgabala austrumos, kas bija konflikta garākā un asiņainākā kauja.

Tomēr šonedēļ viņš apsūdzēja Maskavas augstāko vadību, ka tā maldina krievus par ofensīvu Ukrainā.

“Kāpēc tika uzsākta īpašā militārā operācija?” retoriski jautāja Prigožions. “Karš bija vajadzīgs blēžu bandas pašreklāmas dēļ.”

Ukrainas izlūkdienests: Maskavā gatavojas pretoties vagneriešiem

Maskavā sestdien notiek militāra sagatavošanās, lai varētu pretoties algotņu grupējuma “Vagner” vienībām, kas virzās uz Krievijas galvaspilsētu, sestdien vēsta Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenais izlūkdienests.

“Maskava šobrīd ir praktiski izolēta ar policijas un militāro vienību spēkiem. Katrā krustojumā un uz pilsētas robežām ir pastiprinātas patruļas,” teikts izlūkdienesta ziņojumā.

Tajā sacīts, ka pa pilsētu pārvietojas liels skaits nemarķētu autobusu, kuros ir bruņoti cilvēki.

Starpreģionālā pasažieru satiksme, kā arī kravu un pasta satiksme ir apturēta, vēsta izlūkdienests.

“Gandrīz pilnībā slēgts satiksmei federālais autoceļš M-4 “Dona” Maskava – Voroņeža – Rostova pie Donas – Krasnodara – Novorosijska, un visas joslas ir atbrīvotas militārajiem un kravas transportlīdzekļiem. Pie visām nobrauktuvēm no šīs šosejas ir izveidoti bruņoti kontrolpunkti,” teikts ziņojumā.

epa10709292 Servicemen from private military company (PMC) Wagner Group stand guard in downtown Rostov-on-Don, southern Russia, 24 June 2023. Security and armoured vehicles were deployed after Wagner Group’s chief Yevgeny Prigozhin said in a video that his troops had occupied the building of the headquarters of the Southern Military District, demanding a meeting with Russia’s defense chiefs. EPA/STRINGER