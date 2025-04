Iespējams, tu dzer “bīstamu kokteili”! Eksperti brīdina cilvēkus, kā nevajadzētu tecināt bērzu sulas Elza Breidaka

Ir taču klāt tas laiks, kad nav nekā garšīgāka par svaigu bērza sulu, pareizi? Mūsu uzmanību sociālajā tīklā “TikTok” piesaistīja kāds video saistībā ar bērzu sulu tecināšanu. Video, kuru publicēja kāda sieviete, izskanēja apgalvojums, ka plastmasas pudeli nevajadzētu turēt saules gaismā, jo UV starojums var radīt kaitīgas reakcijas plastmasā, radot veselībai bīstamu kokteili. Vai tā ir taisnība? Un kā vislabāk ievākt bērzu sulas, lai tās būtu drošas lietošanai?

Sazinājāmies ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, lai noskaidrotu, vai video paustā informācija ir patiesa un cilvēkiem tiešām nevajadzētu pieļaut, ka pudelēm, kurās tek bērzu sula, piekļūst saules stari.

Institūta “BIOR” pētnieks, PhD. Ingus Pērkons, kurš par šo video runājis arī sociālo mediju platformā “X”, informē, ka “neviena plastmasa nav inerta. Proti, piedāvājot atbilstošus apstākļus, no tās var dabūt ārā pildvielas un piesārņotājus. Visvairāk to ietekmē tas, kādā temperatūrā pudele atrodas un, kas tajā ieliets. Tomēr arī UV starojumam ir ietekme!”

To, ka plastmasas pudeles, kas atrodas tiešos saules staros, veicina bīstama kokteiļa izveidošanos, apstiprina arī pētījumi.

“Pētījumi uzrāda – ja atstāj plastmasas pudeli ilgstoši saules gaismā, tad sagaidāms, ka tajā notiks aktīvāka ķīmisko vielu migrācija no pudeles uz tur esošo šķidrumu. Tas, cik bīstamas šīs vielas ir, atkarīgs no pudeles materiāla un uz aci to pateikt nevar.

Līdzšinējie pierādījumi liecina, ka saules gaisma tik tiešām paātrina tādu vielu migrāciju, kā ftalāti, gaistošie savienojumi, formaldehīds un citi. Pat, ja šī ietekme nav liela, tāpat ir svarīgi saglabāt piesardzību, uzsver “BIOR” pētnieks.

Popularitāti ieguvušajā video sieviete dalās padomā, ka vislabākais risinājums, domājot arī par skudrām, esot vienkārši plastmasas pudelei virsū uzklāt gaišu drānas gabalu.

To iesaka darīt arī “BIOR” pārstāvis Ingus Pērkons: “Retā reize, kad varu pievienoties “TikTok” saturam. 1. Var lietot vecās labās stikla burkas. 2. Apsegt pudeli ar kādu audumu, lai saules stari tai nevar piekļūt. Tieši tik vienkārši. Neliels sīkums, kas var uzlabot jūsu pavasara sulu kvalitāti!”

