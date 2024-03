Foto: Indulis Burka

Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Lai arī zemi vēl klāj sniegs, zemnieku saimniecībā “Ragāres” sācies kļavu sulu ievākšanas laiks. Saldā sula bioloģiski sertificētā mežā tiek iegūta vairāk nekā no simt kļavām. Vislabāk to lietot svaigu, jo nesasaldējot ilgākam laikam uzglabāt kļavu sulu nav iespējams.

Jānoķer pareizais brīdis!

Foto: Indulis Burka

Zemnieku saimniecības “Ragāres” īpašnieks Jānis Vaivars atklāj, ka par sulu ieguvi iedomājies pirms vairākiem gadiem. Bērzu sulas nav šķitušas interesantas, tāpēc izvēle bijusi par labu kļavām: “Ņēmu rokās svīķurbi un devos pie kļavas, ieurbu un… nekas nesanāca. Domāju, ir sulu laiks, tomēr biju kļūdījies. Nākamajā pavasarī agri kādai no kļavām bija nolūzis zars. Es to nozāģēju, un no zāģējuma vietas tā tecēja sula, ka nolēmu palikt apakšā bļodu. Pa dienu tā pietecēja pilna. Ar kļavām nav tik vienkārši kā ar bērziem – ir jānoķer pareizais brīdis.”

Izmanto maisus no Ikšķiles

Jānis sazinājies ar ikšķilieti Linardu Libertu, kuram ir liela pieredze bērza sulu ieguvē. Viņš arī piedāvā tirgū komplektus sulu tecināšanai – ērtus maisus ar turētajiem un plastmasas tapiņas, ko iestiprina stumbrā sulu savākšanai un vienlaikus maisa noturēšanai.

“Izmēģināju šos maisus, un nu jau man ir vairāk nekā simt šādu komplektu. Maisi gan bieži jāmaina. Bērzam tas kalpo nedēļu, bet kļavai sulas tek, kad laiks ir aukstāks, un maiss kalpo ilgāk. Tiklīdz sulas maisā ierūgst, maiss ir jāmaina – es vācu tikai svaigas un pilnīgi dzidras sulas,” teic Jānis Vaivars.

Salam jāmijas ar atkusni

Lai kļavai sāktu tecēt sula, svarīgi, lai būtu bijis stiprāks sals, kam seko atkusnis. Kokam šķiet, ka ziema beigusies, un sākas sulas kustība. Taču atkarībā no koka sula tek 1–3 dienas.

Pērn un arī šogad sulas kļavām sākušas tecēt jau gada nogalē. Pērn svaigas sulas Jānis ar ģimeni baudījis Vecgada vakarā, šogad – Ziemassvētkos.

Jānis labi pazīst katru koku. Viņš zina, kuram sula sāk tecēt vispirms, kuram vēlāk. Šīs zināšanas var iegūt tikai ar gadiem, novērojot dabu. Nākamā sulu tecēšana šogad bija ap 20. janvāri, kad pēc lielā sala bija atkusnis. Tad saimnieks veicis mazāk urbumu, jo, pēc laika prognozēm, bijis skaidrs, ka sulu tecēšanas laiks būs īss. Trešais piegājiens ir tagad, kad sācies atkusnis.

Jānis prognozē, ka līdz pumpuru plaukšanai vēl iespējamas daudzas kļavu sulu dienas. Iespējams, vēl aprīlī pēc pamatīgākas salnas koki var dot sulu, taču tad gan sulu tecēšanas laiks var būt pavisam īss, pat līdz dažām stundām.

Svarīgi atcerēties

Foto: Indulis Burka

Jo agrāk izdodas iegūt sulas, jo tās būs saldākas – tajās ir vairāk cukura. Paaugstinoties gaisa temperatūrai, sulas kļūst ūdeņainākas, un sezonas beigās līdzīgi bērziem tām jau rodas specifiska piegarša. Turklāt nav svarīgi, vai urbums jau kādu laiku izmantots vai tikko izurbts.

Foto: Indulis Burka

“Pie 9 °C nevajag urbt sulas. Jāiet pirmajā atkušņa dienā… Pat martā un aprīlī, ja naktī ir trīs četri grādi zem nulles, bet no rīta skaista diena, sulas tecēs,” skaidro Jānis.

Kokiem, kas aug saulainā vietā piekalnītē, sula sāk tecēt agrāk.

Urbuma diametrs ir vien 7 mm un aptuveni 3 cm dziļš. Šāds urbums nav jāaizdara ar tapiņu, kas koka stumbrā ir svešķermenis. Kad plastmasas tapiņa izņemta, urbumā izveidojas gļotu piciņa, un vēlāk tas aizaug ar mizu.

Pirmās sulas iegūst, urbjot koka dienvidu pusē, kas sasilst ātrāk. Kad laiks kļūst siltāks, urbj ziemeļu pusē, lai trauks ar sulām būtu ēnā un saulē nesasiltu.

Foto: Indulis Burka

Glabājot sulu aptuveni nulles grādu temperatūrā, tās svaigas saglabāsies nedēļu.

Plāno iegūt sīrupu

Ragārēs iegūtās sulas lielākoties tiek re­alizētas svaigā veidā. Pircēji piesakās internetā. Ja sulu ir vairāk, nekā iespējams pārdot, tās, pildītas pudelēs, liek saldētavā. Pudele gan nedrīkst būt pilna, jo sasalstot sula izplešas. Kļavu sulā pēc atkausēšanas būs redzamas pārslas – ja šādu sulu tirgo, zini, ka sula bijusi sasaldēta. Ilgāk un siltākā vietā glabāta tā kļūst blāva, arī garša mazliet mainās. Tāda tā ir arī no vecāka urbuma.

Jānis Vaivars plāno pievērsties kļavu sīrupa izgatavošanai. Ir sagādāta daļa no nepieciešamajām iekārtām, pasūtīts pudeļu pildītājs. Tāpat tiek plānots, kā sulas no meža izvest mehanizēti. Sīrupa iegūšanai vajag ļoti daudz sulas, jo salīdzinājumā ar Kanādas cukura kļavām Latvijā augošajos kokos cukura ir mazāk, līdz ar to pārstrādājamās sulas apjoms lielāks.

“Latvijā populāri kļuvis dzert dzērienus ar alveju un kokosriekstu pienu un ūdeni. Taču pie mums ir vietējie ūdeņi – kļavu un bērzu sulas. Vienīgi cukura tajās ir mazāk, kas patiesībā ir labi. Šīs sulas lieliski atveldzē, ir ideāls sporta dzēriens. Tajās ir arī minerālvielas un nedaudz antioksidantu. Latvija ir ogu lielvalsts, un šīs vielas, protams, labāk ņemt no ogām, taču pavasarī ogu nav, un sulas ir laba izvēle. Turklāt pavasaris ir labākais laiks organisma attīrīšanai,” sulas slavē Jānis Vaivars.

Uzziņai!

• Kļavām sulas ir saldākas nekā bērziem, jo tajās ir vairāk cukura. Vitamīnu nav daudz, toties ir vērtīgas minerālvielas un citas organismam nepieciešamas bioloģiski aktīvas vielas.

• Kļavu sulas lieliski attīra organismu un uzlabo vielmaiņu. Turklāt tās neizraisa alerģiju. Pavasarī noteikti vajag izmantot koku sulu attīrīšanās kūri – vismaz 10 dienas dzeramā ūdens vietā lietot kļavu vai bērzu sulas, tātad dienā izdzert vismaz divus litrus, vienlaikus baudot vieglu ēdienu. Koka sulas visvērtīgākās ir 3–4 stundas pēc tecināšanas, ar katru stundu tās zaudē daļu vērtīgo vielu.

• Kļavu sulas var lietot arī skaistumkopšanā, mazgājot seju, matus. Ja sulu sasaldē, vasarā ar to var lieliski atsvaidzināt sejas ādu.

• Sulu iegūšanai vislabāk izvēlēties saulainā vietā, uzkalniņā, iespējami tālāk no lielceļiem augošu koku.