Foto: SHUTTERSTOCK

Dakteris bērzs: kā pumpurus un sulas izmantot dziedniecībā? Ieteikt







Antra Krastiņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kad vectēvs teica: “Rīt iešu urbt bērzu, jātecina sulas!”, zināju – pavasaris ir klāt. Un tā līdz šim brīdim. Ja sācies sulu laiks, tad nepārprotami skaidrs, ka ziema atkāpusies. Daba neklausās laika prognozi, nepāršķir kalendāru – tā vienkārši zina, kad kam pienācis laiks. Tā nemāna, nav apmānāma un it visā ir gatava padalīties ar cilvēku. Tad nu nenokavējam bērzu sulu laiku! Tās sāk tecēt, kad sāk piebriest pumpuri, un tek līdz pirmo zaļo lapiņu uzplaukšanai. Arī bērzu pumpurus ievācam – noderēs.

Kas jāzina par sulas tecināšanu

Ne par tehnisko pusi šoreiz – kādā bērzā urbt, kā to darīt, bet par to, kas jāielāgo, lai iegūtu pēc iespējas vērtīgāku sulu.

• No urbuma, kas izdarīts tuvu koka pamatnei, tekošā sula būs mazāk dziednieciska nekā no augstāk izdarīta urbuma.

• Bērzu sulai, kas satecējusi agrās rīta stundās, piemīt dzīvā ūdens īpašības.

• Sulas sastāvu ietekmē enerģētiskās zonas, uz kādām aug bērzs.

• Nav ieteicams tecināt sulu no kokiem, kuri aug tuvu autoceļiem, uz/pie ūdenstilpēm, kurās ietek netīrumi, atliekas no ķīmisko vielu, kūtsmēslu glabātavām, atkritumu izgāztuvēm.

• Pirms izdara urbumu, kokam jāpalūdz atļauja. Pēc tam tas jāsamīļo. Tāpat katru dienu kokam jāpateicas par iegūto sulu – par tā dāsnumu, vēlību. Reiz veikts eksperiments: cilvēki ar spēju sajust bioenerģētisko informāciju un to nolasīt salīdzinājuši sulu, kas tecināta no bērza, ar kuru cilvēks katru dienu sasveicinājies un tam pateicies, un sulu, kas tecināta no koka, pret kuru izturējies kā pret nedzīvu būtni. Rezultāti viņus pārsteiguši…

• Visdziednieciskākā ir sula, kas iegūta tecināšanas perioda vidū.

Bērzu sula dziedniecībā

Foto: SHUTTERSTOCK

• Lietojot bērzu sulu 2–3 nedēļas kaut glāzi dienā, vairs nebūs jāsūdzas par pavasara nespēku, depresiju, izklaidību. Ātrāku un jūtamāku rezultātu sasniegsiet, dienā izdzerot 3 glāzes sulas – jādzer pusstundu pirms ēšanas.

• Pēc bērzu sulu kūres vingrāks kļūs mugurkauls un locītavas – 10 dienas pēc kārtas jāizdzer litrs sulas dienā.

• Bērzu sula lieliski attīra organismu, stiprina imunitāti, baro šūnas ar organiskajām skābēm.

• Tai ir asinis radošas un reģenerējošas īpašības, tā veicina vielmaiņu un vielmaiņas produktu izvadīšanu no organisma. Tāpēc bērzu sulu iesaka dzert vielmaiņas traucējumu gadījumā, pie intoksikācijām, onkoloģiskajām slimībām.

• Ja ir augsta ķermeņa temperatūra, pie dzemdību un siena drudža, arī veneriskajām slimībām pirms katras ēdienreizes izdzer glāzi bērzu sulas. Ārstēšanās laikā no ēdienkartes jāsvītro dzīvnieku valsts produkti.

• Bērzu sula izvada karbonātu vai fosfātu izcelsmes akmeņus no nierēm un urīnpūšļa. Tā neiedarbosies uz urīnskābes un oksalātu cilmes akmeņiem.

• Nieru darbības stimulēšanai, to audu atjaunošanai līdz normālam stāvoklim dzer bērzu sulas un pirmo jauno lapiņu sulas maisījumu.

• Pie nieru iekaisuma: 2 glāzes bērzu sulas samaisa ar 1 litru liesa piena. Lieto pa glāzei 3 reizes dienā pirms ēšanas.

• Bērzu sulu dzer pie podagras, reimatisma, artrīta, tūskām, tuberkulozes, saaukstēšanās slimībām, bronhīta, angīnas, plaušu karsoņa.

• Ja moka hroniskas iesnas, katru pavasari sulu tecēšanas laikā ik dienu tukšā dūšā jāizdzer glāze svaigu bērzu sulu.

• To iesaka dzert, lai veicinātu gastrīta, akūtas un hroniskas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas sadziedēšanu.

• Bērza sulu ieteicams lietot pie pazemināta skābes līmeņa kuņģī.

• Ja iekaisis kakls vai mutes dobums, to ik pēc 2 stundām skalo ar svaigu bērzu sulu.

• Pie ādas niezes, psoriāzes, ekzēmām, dermatītiem, pinnēm, furunkulozes bērzu sulu lieto ārīgi – slimo vietu apmazgāšanai, kompresēm.

• Lai mazinātu onkoloģisko slimnieku ciešanas: 2 daļas bērzu, burkānu, pelašķu sulas sajauc ar 1 daļu asinszāļu sulas. Lieto pa 1 ēdamkarotei no rīta tukšā dūšā un vakarā pirms gulētiešanas, uzdzerot pienu. Var pielikt 1 g lakricas pulvera.

• Bērzu sulu dzer kā prettārpu līdzekli.

• Ar bērzu sulu var mazgāt/skalot matus, lai atbrīvotos no blaugznām; mati ātrāk aug un ir kuplāki.

• Ar to labi apliet dažādus augus, piemēram, papeļu, apses pumpurus, asinszāli, piparmētru, baziliku. Iegūtais izvilkums palielinās to dziedniecisko iedarbību.

• Ar bērzu sulu var apliet vēl saglabājušās dzērvenes – tās brīnišķīgi noderēs daudzu slimību pieveikšanai.

• Lai balinātu vasarraibumus un pigmentācijas plankumus, uz tiem liek bērzu sulas kompreses.

Bērzu pumpuri dziedniecībā

Foto: SHUTTERSTOCK

• Pumpurus vāc agrā pavasarī, kad tie piebrieduši un kļuvuši nedaudz sveķaini.

• Tie izteikti veicina organisma atjaunošanās procesus, samazina iekaisumus. Pagatavo uzlējumu: tējkaroti bērza pumpuru aplej ar 150 ml ūdens, 10 minūtes vāra uz lēnas uguns. Ļauj ievilkties 40 minūtes, izkāš. Dzer pa 50 ml 3 reizes dienā neatkarīgi no ēdienreizēm.

Var pagatavot arī tinktūru: 20 g pumpuru aplej ar 200 g degvīna. Nostādina 10 dienas, izkāš. Lieto 3 reizes dienā pa 10–15 pilieniem uz ēdamkaroti ūdens.

• Kā žulti un urīnu dzenošu līdzekli dzer bērzu pumpuru uzlējumu: 10 g pumpuru aplej ar glāzi verdoša ūdens, patur 40 minūtes. Dzer siltu 2–3 reizes dienā 15 minūtes pirms ēšanas.

• Pie aterosklerozes: 10 izžāvētu bērza pumpuru aplej ar glāzi ūdens, vāra 15 minūtes. Lieto pa ēdamkarotei 3–4 reizes dienā.

• Aknu darbības normalizēšanai, atero­sklerozes profilaksei, uroģenitālās sistēmas attīrīšanai, toksīnu izvadīšanai, vielmaiņas veicināšanai, aptaukošanās ārstēšanai, pie diabēta pagatavo pumpuru uzlējumu ūdenī vai degvīnā:

1) ēdamkaroti kaltētu bērza pumpuru ieber termosā, aplej ar 200 ml verdoša ūdens. Ļauj ievilkties 1,5 stundas. Izdzer 3 reizēs pirms ēšanas. Ārstēšanās kurss – 2 mēneši;

2) glāzi kaltētu pumpuru aplej ar 1 l degvīna, noliek tumšā vietā nostāvēties 2 mēnešus. Lieto pa ēdamkarotei 2 reizes dienā pirms ēšanas, kamēr uzlējums izlietots. Kursu var atkārtot 2 reizes gadā.

• Atšķaidītu pumpuru uzlējumu degvīnā izmanto kakla skalošanai. Pēc tam jāizspļauj.

• Pie artrīta, radikulīta, strutainu brūču tīrīšanai bērza pumpuru uzlējumu degvīnā lieto ierīvēšanai un kompresēm.

Var pagatavot smēri: metāla vai emaljētā traukā liek kārtu sviesta, uzber bērza pumpurus, atkal liek kārtu sviesta, atkal uzber pumpurus. Trauku noslēdz ar vāku, uz 2 stundām liek cepeškrāsnī. Tad izņem, ļauj 2 stundas pastāvēt. Pēc tam izkāš, izspiež caur marli. Iegūtajai masai var pievienot 1 tējkaroti kampara. Rūpīgi samaisa, iepilda piemērotā trauciņā un ieliek ledusskapja apakšējā plauktā, lai sacietē. Vakaros pirms gulētiešanas ar smēri ieziež sāpīgās vietas. Pārsedz ar vilnas šalli vai lakatu, vai frotē dvieli.

• Pie bronhīta palīdz bērza pumpuru un lapu tēja: tējkaroti pumpuru un lapu maisījuma aplej ar glāzi verdoša ūdens.

• Stomatīta gadījumā skalo mutes dobumu ar bērzu pumpuru tēju.

• Pavasara organisma attīrīšanas kūrei (attīra asinsvadus, kaulu sistēmu no apkaļķojumiem, nieres, urīnceļus) pagatavo tēju: vienādās devās samaisa bērzu pumpurus, raspodiņus, asinszāli, kumelītes, meža zemeņu lapas, kaķpēdiņas. Divas ēdamkarotes maisījuma aplej ar 3,5 glāzēm verdoša ūdens. Trauku aptin ar dvieli, atstāj uz nakti siltumā. Var apliet termosā. No rīta izkāš, lieto pa 1 glāzei 3 reizes dienā. Kurss – 9 dienas.

• Pie kuņģa čūlām, kuņģa neirozēm palīdz bērza pumpuru tinktūra: 100 g bērza pumpuru aplej ar 100 g degvīna, noliek 9 dienas ievilkties. Lieto pa 30 pilieniem 3 reizes dienā ar novārītu ūdeni.

• Pie žultsakmeņiem, urīnakmeņiem palīdz bērza pumpuru novārījums: 1 tējkaroti bērza pumpuru, 2 tējkarotes bērza lapu aplej ar glāzi verdoša ūdens, uz lēnas uguns pavāra 10 minūtes, ļauj 3–5 stundas ievilkties. Tad pievieno nedaudz dzeramās sodas. Lieto 2 reizes dienā pa pusglāzei – lēni malkojot.

• Ja sprēgā roku āda, sasmalcinātus bērzu pumpurus piejauc roku krēmam vai vazelīnam.

• Pie ekzēmas tās skarto vietu pusstundu vanno ūdenī, kam pievienota bērza pumpuru tinktūra – 10 ml/1 l ūdens. Tad ļauj ādai nožūt. Ja ekzēma skārusi vietas, kuras nevar vannot, pie tām liek šādā ūdenī samitrinātus apliekamos – tur 1 stundu, ik pa laikam samitrinot apliekamo. Procedūru veic katru dienu 2–3 nedēļas. Nereti pēc tam āda kļūst sausa, tad palīdzēs bērza pumpuru ziede: izkausētiem zosu vai vistu taukiem pievieno bērzu tinktūru (1:1), rūpīgi sajauc. Ja nepieciešams, ārstniecisko kursu var atkārtot, līdz ekzēma izzūd.

• Pie hroniskas ekzēmas iet vannā, kuras ūdenim pievienota bērza pumpuru tinktūra.

• Pie podagras vannas ūdenim pielej bērza pumpuru un lapu novārījumu.

Bērza pumpuru un lapu preparātiem, sevišķi tējai, ir izteikta urīndzenoša iedarbība, tāpēc nav ieteicams tos lietot, ja ir akūts nieru un urīnpūšļa iekaisums, urīna izvadīšanas traucējumi, pie prostatas palielināšanās.