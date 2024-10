Ieva Ilvesa: “No ukraiņiem varētu mācīties, kā ar lētu tehnoloģiju un ar labu smadzeņu darbu var daudz ko izdarīt” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, runājot par karadarbību Ukrainā un tajā izmantotajām militārajām tehnoloģijām, kiberdrošības un digitālās politikas eksperte Ieva Ilvesa sacīja, ka mēs neko daudz nezinām par ukraiņu “patieso elektronisko karadarbību”, jo viņi par to publiski tikpat kā nerunā, un šie procesi ir diezgan slepeni.

Reklāma Reklāma

Ilvesa turpināja sacīt, ka no ukraiņiem var mācīties dažādas lietas. “Var mācīties to, ka patiesībā ļoti daudz ko var izdarīt lēti, un jo īpaši aizsardzības nozare. Tas nav nekāds pārmetums Latvijai. Tas patiesībā ir liels atklājums jo īpaši turīgajām Eiropas valstīm. Britu parlamentā bija skandāls, cik tiek tērēts aizsardzības budžetā par lietām, kuras faktiski neko nevar izdarīt… No ukraiņiem varētu mācīties to, kā ar ļoti lētām ierīcēm un lētu tehnoloģiju, ar labu smadzeņu darbu var daudz ko izdarīt,” uzsvēra kiberdrošības un digitālās politikas eksperte Ilvesa TV24 raidījumā.

Ilvesa skaidroja, ka ne viss ir saistīts tikai ar tehnoloģijām, bet arī ar datiem, kas pasaulē jau eksistē, sākot no satelītiem, ģeolokācijām, izlūkdienestiem. “Ir jāzina, ko tu gribi atrisināt? Ir jāzina, kur to meklēt. Ir jāzina, kā to analītiku salikt kopā. Daudzas lietas nav tā, ka tur kāds fiziski stāv, kāds skatās un pasaka! Daudzas lietas viņi spēj projicēt no ļoti abstraktiem, lieliem datiem. Datu analītika un spēja ar to strādāt ir milzīga, man liekas, mēs to nenovērtējam,” atzina Ilvesa.

Digitālās politikas eksperte norādīja, ka nav pat būtiskākais, vai “spējam iepirkt visu to labāko un dārgāko”, bet gan tas, vai mēs spējam definēt to, ko gribam izdarīt. “Vai mēs spējam pateikt, kādu problēmu mēs risinām uz robežas vai gaisā? Un tad pie tās pielāgot visu pārējo analītiku, kas tev palīdz precīzi un mērķēti ieguldīt līdzekļus,” uzsvēra Ilvesa TV24 raidījumā “Preses klubs”, runājot par to, ko Latvija var mācīties no ukraiņiem digitālo tehnoloģiju pielietošanā valsts aizsardzībai.

Plašāk skatieties pievienotajā video!