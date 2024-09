Kā darbojas ukraiņu drons-nāvessējējs “Drakons”? “Efektīvs veids, kā izkurināt okupantus no savām pozīcijām!” Ieteikt







Fakts par ukraiņu īpašo dronu “Drakons” atklātībā nāca aizvadītajā nedēļā; sociālajos tīklos tika prezentēts video, kā šī ierīce izdedzina okupantu spēkus no koku līnijām un zemē ieraktajiem bunkuriem. Kas šis “Drakons” īsti ir, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja Kaspars Auzenbahs, Zemessardzes štāba virsnieks, pulkvežleitnants.

“Šis ir drons, kas virs ienaidnieka pozīcijām izber maisījumu, kas deg karstumā ap 2500 grādu. Šādu dronu izmantošana parāda jaunu bezpilota lidaparātu opciju izmantošanas taktiku. Drons izber granulas, kas sastāv no degošas dzelzs oksīda un alumīnija granulu maisījuma. Konteiners ar šādām granulām tiek piestiprināts pie drona, to aktivizē no distances, kad tas atrodas virs ienaidnieka pozīcijām,” skaidro virsnieks.

Ņemot vērā maisījuma temperatūru, tam saskaroties ar jebko – deg viss, tajā skaitā arī munīcija, metāls, visas dzīvās radības, atzīst Auzenbahs. “Ukraiņi to atzinuši par gana drošu un efektīvu veidu, kā izkurināt okupantus no savām pozīcijām.” Standarta drons spēj pacelt 500 gramu maisījuma, tas ir vērtējams kā mazs daudzums, tie deg tikai 10 sekundes, bet ukraiņi ir iepraktizējušies un jaudīgajiem droniem liek klāt daudzus kilogramus šā maisījuma, lai spētu aizdedzināt pat 200m ienaidnieka līniju.