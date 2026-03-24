Igaunijā aizturēti divi jaunieši no Latvijas – viņu automašīnā atrasts kas ļoti pārsteidzošs

10:54, 24. marts 2026
Igaunijas tiesībsargājošās iestādes februāra beigās konfiscēja vairāk nekā 110 000 eiro, kas tika atrasti divu 18 gadus vecu Latvijas pilsoņu automašīnā, jo jaunieši nespēja pārliecinoši izskaidrot šo līdzekļu izcelsmi, otrdien informēja Igaunijas Nodokļu un muitas departaments.

Incidents notika februāra beigās uz Tallinas-Pērnavas-Ainažu šosejas, kur muitas kontroles mobilās vienības darbinieki apturēja pārbaudei automašīnu “Mercedes” ar Latvijas reģistrācijas numura zīmēm. Automašīnā atradās divi 18 gadus veci Latvijas pilsoņi, kurus pēc transportlīdzekļa detalizētas pārbaudes nopratināja.

Pārbaudes laikā automašīnas aizmugurējā sēdeklī tika atrasti divi polietilēna maisiņi, kas bija piepildīti ar banknošu saiņiem. Vēl daļa naudas bija automašīnas cimdu glabāšanas nodalījumā. Kopumā muitas darbinieki atrada 110 210 eiro.

Jaunieši neesot spējuši sniegt ticamu versiju par to, no kurienes viņiem ir šāda naudas summa un kāpēc viņi to ved pāri robežai. Rezultātā visa nauda tika konfiscēta un nodota glabāšanā.

Šobrīd Naudas atmazgāšanas datu birojs ir uzlicis oficiālu ierobežojumu šo līdzekļu izmantošanai. Notiek izmeklēšana par aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

