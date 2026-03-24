“Esmu neviltoti pārsteigts par sistēmas loģiku…” Šoferis neizpratnē par saņemto sodu, braucot bez OCTA 0
Saņemt sodu nekad nav patīkami, bet vēl nepatīkamāk ir tad, kad uzreiz tiek piemērots maksimālais iespējamais naudas sods. Ar tādu situāciju nācies saskarties kādam autovadītājam, kurš braucis bez OCTA. Par to viņš publiski dalījies sociālajā vietnē “Threads”, kur notikušo skaidroja arī Valsts policijas pārstāvji. Tomēr, kā beigās izrādījies, autovadītājam piespriests konkrētajā gadījumā minimālais iespējamais naudas sods.
Autovadītājs, atzīstot savu vainu, dalījās ar fotoradara attēlu un vērsās ar jautājumu pie Valsts policijas: “Kāpēc par braucienu bez OCTA automātiski tiek piemērots maksimālais sods, ja likums paredz soda diapzonu no 85-350 eiro?”
Vīrietis arī piebilst, ka “ar prieku apmaksāšu šo sodu, vainīgs kas vainīgs, vienkārši esmu neviltoti pārsteigts par sistēmas loģiku.”
Valsts policijas pārstāvji sniedza skaidrojumu: “Sods par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, tiek piemērots transportlīdzekļa īpašniekam. Un likumā noteikts, ka par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu automašīnas īpašniekam piemēro naudas sodu no 350 līdz 650 eiro. Ceļu satiksmes likums, 71. pants.”
Sabiedrībā neizpratni rada tas, ka dažādos gadījumos likumā paredzēti atšķirīgi soda diapazoni. Ja pārkāpumu konstatē policists klātienē, soda apmērs var būt zemāks un tiek individuāli izvērtēts.
Savukārt, ja pārkāpums fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, likums paredz augstāku soda robežu.
Citi cilvēki iesaistījušies soctīkla diskusijā. Kāds pauž viedokli, ka nesaprot, kā var palaist garām OCTA derīguma termiņu, kāds cits atkal norāda, ka visiem tādas situācijas var gadīties. Vēl kāds pauž neizpratni, kāpēc sodi ir tik lieli!
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!