Režisore: Tas ir neētiski – pacelt sev algas par tūkstošiem un stāstīt, ka valstī nav naudas Ieteikt







Tas ir neētiski – pacelt sev algas par tūkstošiem un stāstīt, ka valstī nav naudas, TV24 raidījumā “Preses klubs” aizrādīja režisore Ilona Brūvere.

Viņa norāda, ka amatpersonu atalgojums tiek paaugstināts, neskatoties uz to, ka Latvijā ir daudz iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem, kuriem sagādā grūtības samaksāt rēķinus par gāzi, elektrību, arī pārtika kļuvusi dārgāka.

“Kas tā par demokrātisku valsti?” retoriski vaicā Brūvere.

Jau vēstīts, ka gada nogalē Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas nosaka atalgojuma pieaugumu valsts pārvaldes amatpersonām no 2023.gada, īstenojot valsts pārvaldes atlīdzības sistēmas reformu.

Pieņemtās atlīdzības reformas rezultātā no šī gada premjera alga kāpj par 52%, pārējiem ministriem – par 42%, savukārt Saeimas priekšsēdētājam – pat par 75%.

Valsts prezidents pašreizējo 6260 eiro vietā šogad saņems 7962 eiro, kas ir pieaugums par 27%. Saeimas priekšsēdētājs 4565 eiro vietā saņems 7962 eiro (+75%), Ministru prezidenta alga pieaugs no 5216 līdz 7962 eiro (+53%), parlamenta deputāti 2963 eiro vietā šogad saņems 3981 eiro (+34%), ministriem alga pieaugs no 4952 eiro līdz 7052 eiro (+42%), bet parlamentārajiem sekretāriem – no 3841 līdz 6256 eiro (+63%).