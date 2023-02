Politoloģe par amatpersonu atalgojumiem: Beidziet cilvēkiem jaukt prātus! Jūs pieņemiet likumus! Ieteikt







Deputāti nereti aizbildinās, ka tik lielu algu saņem, jo tādi ir likumi. TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” politoloģe Ilga Kreituse atgādina, ka lēmumu par amatpersonu algu paaugstināšanu pieņem Saeima.

“Augsti godātie kungi un cienītās dāmas, beidziet vienreiz cilvēkiem jaukt prātus! Jūs pieņemat likumus,” Kreituse uzsvēra.

Viņasprāt, tas ir sava veida interešu konflikts, ja paši Saeimas deputāti lemj, cik lielu algu viņi saņems.

Kreituse norāda, ka tas pats notiek uzņēmumu valdēs un padomēs, kur paši iekšienē nolemj, kāda būs alga.

“Ja šādā veidā var dalīt valsts naudu, tad nevajag brīnīties par to, ka citi mēģina veikt kaut kādas citas darbības,” politoloģe sacīja, piebilstot, ka tad gan uzreiz būtu klāt KNAB.

Kā ziņots, pērn pieņemtās atlīdzības reformas rezultātā o šī gada premjera alga kāpj par 52%, pārējiem ministriem – par 42%, savukārt Saeimas priekšsēdētājam – pat par 75%.

Valsts prezidents pašreizējo 6260 eiro vietā šogad saņems 7962 eiro, kas ir pieaugums par 27%. Saeimas priekšsēdētājs 4565 eiro vietā saņems 7962 eiro (+75%), Ministru prezidenta alga pieaugs no 5216 līdz 7962 eiro (+53%), parlamenta deputāti 2963 eiro vietā šogad saņems 3981 eiro (+34%), ministriem alga pieaugs no 4952 eiro līdz 7052 eiro (+42%), bet parlamentārajiem sekretāriem – no 3841 līdz 6256 eiro (+63%).