Īlons Masks svētdien savā “X” kontā publiskojis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim neglaimojošu ierakstu ar fotoattēlu, kas veidots ar “Photoshop”.

Pie attēla, kurā redzams Volodimirs Zelenskis, rakstīts: “Kad jau 5 minūtes neesi lūdzis palīdzību miljardu dolāru apmērā…”

President Zelensky is trying to put a stop to a genocide while defending his people in the largest land war in Europe since WW2 and the richest man in the world now mocks him when Elon’s companies only ever reached profitability thanks to government subsidies and taxpayer… pic.twitter.com/fP21TDyCm8

— Jake Broe (@RealJakeBroe) October 2, 2023