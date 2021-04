Indijas premjerministrs Narendra Modi šonedēļ tika potēts ar pašmājās izgatavotu vakcīnu “Covaxin”, taču aptaujas liecina, ka indieši neuzticas vietējām vakcīnām. Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Indijā reģistrēts rekordliels koronavīrusa gadījumu skaits – vairāk nekā 300 000 diennaktī







Indijā ceturtdien reģistrēts rekordliels jaunu koronavīrusa inficēšanās gadījumu skaits – vairāk nekā 314 000 diennakts laikā.

Līdz ar to 1,4 miljardus iedzīvotāju lielajā valstī kopējais inficēto skaits pieaudzis līdz 15,9 miljoniem, pēc šī rādītāja atpaliekot tikai no ASV. Pēdējās 24 stundās no Covid-19 miruši 2104 cilvēki, kopējam upuru skaitam pieaugot līdz 184 657, paziņoja Indijas Veselības ministrija.

Liels skaits slimnīcu ziņo par akūtu gultasvietu un medikamentu trūkumu un tiem pieejamais skābeklis sasniedzis bīstami zemu līmeni.

Deli Augstākā tiesa trešdien uzdeva skābekli no rūpnīcām novirzīt uz slimnīcām, lai glābtu cilvēku dzīvības. “Lūdzieties, aizņemieties vai zodziet, tā ir nacionāla ārkārtas situācija,” norādīja tiesneši.

Veselības ministrija paziņoja, ka no valstī dienā saražotajām 7500 tonnām skābekļa 6600 tonnas novirzītas izmatošanai slimnīcās.

Ministrija arī pavēstīja, ka galvaspilsētā 75 vilcienu vagoni pārveidoti par slimnīcām, sniedzot papildu 1200 gultasvietu Covid-19 pacientiem.

Avīze “The Times of India” raksta, ka iepriekšējais diennakts koronavīrusa gadījumu rekords tika reģistrēts ASV 8.janvārī – 307 581.