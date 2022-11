Attēlā: dziedātāja Jolanta Gulbe-Paškeviča un influencere Maija Armaņeva. Foto: LETA/publicitātes/LA.LV kolāža

Influnecere, dziedātāja, bijušais policists, māsa, sieva – jaunie parlamentārieši deputāta palīga amatā iekārto savējos Ieteikt







Līdz ar jauno Saeimu darbu uzsākuši ne tikai deputāti. Jauni līgumi jāslēdz arī ar deputātu palīgiem un frakciju konsultantiem. Savulaik bija skandāli, kad deputāti par saviem palīgiem algoja radiniekus. Iepriekšējā parlamentā šī prakse tika izskausta. Taču tagad nelāgā tradīcija ir atkal atgriezusies parlamentā, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Saeimas deputāta palīgs ir politisks amats. Parlamentārietis izraugās cilvēku, kam viņš uzticas. Un uz pilnvaru laiku palīgs pilda tos uzdevumus, kuri noteikti Saeimas Kārtības rullī.

Partijas ar valsts piešķirtajiem resursiem rīkojas dažādi: vienas tos izmanto, lai atalgotu jaunatnes organizāciju aktīvistus, kuri līdzdarbojušies priekšvēlēšanu kampaņā, citas sagādā ienākumus un ietekmi bijušajiem politiķiem vai partijas biedriem.

Piemēram, deputāts Juris Jakovīns no ZZS sev par palīgu izraudzījies kādreizējo parlamentārieti no Nacionālās apvienības Romānu Naudiņu. Latvijas Zaļās partijas deputāts Didzis Šmits turpmāk tandēmā strādās ar Olitu Landsmani, ar kuru kopā iepriekšējā Saeimā kandidēja no citas partijas -KPV LV.

DIDZIS ŠMITS, Saeimas deputāts (AS)

Olita (Landsmane) bija aktīvs koordinators Vidzemes reģionā uz 13.Saeimas vēlēšanām, organizēja tikšanās ar vēlētājiem ļoti profesionāli. Un tā es viņu izvēlējos kā KPV LV aktīvisti un tagad es viņu paturu, ja tā var teikt , tāpēc , ka tie četri gadi, ko viņa ir darījusi to darbu šeit priekš manis ir bijuši ļoti kvalitatīvi.

Saeimas kārtības rullis nosaka, ka katram deputātam var būt ne vairāk kā divi palīgi, kas tiek algoti no valsts budžeta.

Deputāta palīgs saņem 1016 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ja padomus dod divi, nauda jādala uz pusēm. Darba pienākumu palīgam ir daudz – jākārto visus ar deputāta darbību saistītos organizatoriskos, tehniskos, konsultatīvos un citus jautājumus.

Jaunpienācēji Saeimā “Progresīvie” vēl šādus cilvēkus meklē, jo apzinās, ka sagaida no palīgiem daudz, bet šim darbam piemēroti cilvēki jau ir aizņemti un strādā citur ar konkurētspējīgāku atalgojumu.

ANTOŅINA ŅENAŠEVA Saeimas deputāte (Progresīvie)

Mums ir aktīvi deputāti, īpaši, ka mēs es plānojuši būt diezgan aktīva opozīcija. Tas ir arī jautājums, kas ir tas atbalsts, kas ir nepieciešams. Vai nu tā ir pētniecība, likumu meklēšana, sagatavošana, vai arī starptautiskas prakses piemēru meklēšana, vai arī komunikācija.

Atšķirīga pieeja bijusi skaitliski mazākajai “Latvija pirmajā vietā” frakcijai. Tajā jau saslēgti līgumi ar visiem deputātu palīgiem. Tie pamatā būs Saeimas vēlēšanās kandidējušie, taču parlamentā neiekļuvušie deputātu kandidāti. 9 deputātiem – 14 palīgi.

Izšķirošais nav bijušas viņus prasmes, bet gan lojalitāte partijai. Piemēram, kādreizējai labklājības ministrei un parlamentārietei Ramonai Petravičai Saeimā līdzās strādās publicists Māris Ruks un kādreizējais Nila Ušakova preses sekretārs un politisko notikumu komentētājs Sandris Točs.

Točs Saeimas priekšvēlēšanu laikā bija aktīvs līdera Aināra Šlesera video pieteikumu veidotājs un kaismīgs cīnītājs pret covid vakcīnu obligātumu.

RAMONA PETRAVIČA, Saeimas deputāte (Latvija pirmajā vietā)

Tā bija jūsu vai partijas izvēle?

Tā bija partijas frakcijas izvēle.

Tā nebija jūsu izvēle?

Nē.

Ko viņi darīs?

Iesaistīsies Saeimas komisiju darbā. Saeimas sēžu darbā. Kopīgi gatavosim arī priekšlikumus. Organizēsim dažādas tikšanās ar vēlētājiem.

Parlamentārās pieredzes ne Rukam, ne Točam nav. Likumdošanas jomā palīgi viņi jums nebūs.

Uzrakstīt priekšlikumus iemācīties var. To arī noteikti darīs. Mums būs arī dažādas apmācības. Mums ir juristi, kuri strādās ar palīgiem.

Točs bija aktīvs Šlesera kunga varētu teikt operators priekšvēlēšanu laikā. Šlesera kungs jums viņu atdeva?

Mums ir droši vien vairāki cilvēki, kuri var filmēt. Man nav nācies izmantot kādu profesionālu operatoru. Es arī pati sevi varu nofilmēt. Vai palūgt kādam no partijas biedriem, kas to izdara.

“Latvija pirmajā vietā” deputāte Linda Liepiņa, kuru iepriekšējā Saeimā ievēlēja no KPV LV sev par palīgu parlamentā piekritusi ņemt mūziķi Jolantu Gulbi- Paškeviču.

Bet Ričardam Šleseram ielauzties likumdošanas procesos palīdzēs stila konsultante Maija Armaņeva un auto dīlera sabiedrisko attiecību speciāliste Šarlote Šulca. Viņām parlamentārās pieredzes nav.

Kādreizējam Ceļu policijas priekšniekam Edmundam Zivtiņam viens no palīgiem Saeimā būs Māris Mežals. Kandidējot Saeimas vēlēšanās “Latvija pirmajā vietā” deputāta kandidāts, bijušais policists Mežals norādījis vairāk nekā 100 -mt tūkstoš eiro lielas (107 000) parādsaistības.

EDMUNDS ZIVTIŅŠ, Saeimas deputāts (Latvija pirmajā vietā)

Pirmsvēlēšanu laikā šie cilvēki ļoti aktīvi strādāja un principā es būtu sev gribējis vismaz kādus piecus palīgus.

Māris Mežals ir ar tādu pašu izglītību kā jums, arī beidzis Policijas akadēmiju. Ko viņš vairāk zina nekā jūs?

Divas galvas vienmēr ir labāk nekā viena. Līdz ar ko apspriesties kaut kādās situācijās ir ļoti būtiski.

Mārim Mežalam pašam nejauši nokļūdoties, atklātībā nonāca informācija, ka viņš līdz šim slēpjies sociālā tīklā Tvitter aiz profila “kāršunamiņš”. Tajā tika rakstīti nievājoši komentāri un rupjības par politiķiem, žurnālistiem vai atšķirīgi domājošiem. Viens no šādiem ierakstiem adresēts Andrim Kulbergam. Saeimas deputātam, ar kuru Zivtiņš tagad ir kolēģis parlamentā.

EDMUNDS ZIVTIŅŠ, Saeimas deputāts (Latvija pirmajā vietā)

Jums nav kauns viņa (Mežaļa) vietā?

Man liekas, ka tā ir priekšvēlēšanu retorika, tā nav?

-Vienalga, vai ar tādu necieņu var izteikties par cilvēkiem?

Īsti tā nevar izteikties. Es jums piekrītu. Bet, ko es gribētu šeit atzīmēt, es gribu šeit atzīmēt šo pirmsvēlēšanu retoriku. Un šobrīd, kad ir noslēgušās vēlēšanas un mēs esam Saeimā, ir ļoti būtiski savstarpēja cieņa, konstruktīvs darbs.

– Tas ir mans jautājums, jo viens no cilvēkiem, kuru jūsu palīgs ir nievājoši apsaukājis, šobrīd ir jūsu kolēģis Saeimā?

– Katrā ziņā, ja būs kādi jautājumi, es varu arī atvainoties. (..)

Saeimas darbā šāda retorika nav pieļaujama, es gribētu to uzsvērt.

Tā kā vairākas no Saeimas partijām ir pārstāvētas reģionos, tad daudzi no Saeimas deputātiem par palīgiem izvēlējušies novadniekus. Tas palīdzot noturēt saikni ar vēlētājiem. Vislielākā brīvība palīgu izvēlē Saeimā ir ZZS. Tajā tāpat kā iepriekš par palīgiem ņem radiniekus. Interešu konflikta novēršanas likums gan šādas situācijas nepieļauj un iepriekš deputāti par to tikuši sodīti.

JURIS VĪGULIS, Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājs

Tas ir jautājums par Interešu konflikta novēršanas likuma ievērošanu. Tas attiecas uz jebkuru situāciju valstī. Radinieku nodarbināšana ir pret šī likuma normām un deputāti par šā likuma piemērošanu var saņemt nepieciešamās konsultācijas Saeimas Juridiskajā birojā. Protams, tādām situācijām nevajadzētu rasties.

Taču deputāti šim liegumam par radinieku algošanu ir piegājuši radoši. Lai likums formāli būtu ievērots, bet, piemēram, Augusta Brigmaņa dzīvesbiedre varētu strādāt arī šajā Saeimā, viņa būs palīdze citam frakcijas deputātam Jānim Vucānam.

AUGUSTS BRIGMANIS, Saeimas deputāts (ZZS)

Tradīcijas es nemainu.

-Bet kāpēc?

Vucāna palīdze ir mana sieva, bet mana palīdze nav Vucāna sieva.

– Kas ir tās kvalitātes, kāpēc dzīvesbiedrus ņemat darbā Saeimā?

Visu nosaka cilvēka profesionalitāte. Ja cilvēks ilgstoši bijis palīgs, viņš ir ieguvis šeit zināmu praksi darbā. Viņš zina Saeimas darba nianses, kuras ir ļoti svarīga lieta. Savi palīgi ir arī frakcijām – tie ir frakciju konsultanti, kas ir pilna laika algoti darbinieki. Un par savu darbu var vidēji saņemt 1426 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Katrā frakcijā ir viens tehniskais sekretārs, viens vecākais konsultants un konsultanti, kuru skaits ir atkarīgs no frakcijas lieluma. Šobrīd lielākajā Saeimas frakcijā Jaunajā vienotībā ir seši darbinieki; pa četriem konsultantiem ZZS un Apvienotajam sarakstam.

Kā viena no konsultantēm “Apvienotā saraksta” frakcijā strādās arī Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna māsa. Viņa iepriekš darbojusies reklāmā. Nav pabeigta augstākā izglītība, bet ir pieredze vairākās politiskajās kampaņās. Arī šai gadījumā likums nav pārkāpts, jo Saeimas priekšsēdētājs nav pats pieņēmis lēmumu, kas skar radinieces mantiskās intereses. Taču atklāts paliek jautājums, cik tas ir ētiski.

KRISTĪNE EKBAUMA, Saeimas frakcijas “Apvienotais saraksts” konsultante

Kā jūs izraudzījāties šo darbu un kāpēc uzskatāt, ka esat tam piemērota?

Es ļoti sen strādāju ar partijām. Man šī bija 15 – mitā kampaņa. Es esmu arī strādājusi frakcijā “Vienotība” sen iepriekš. Tāpēc man liekas, ka es ļoti labi pārzinu šo jomu, šos darbus.

Joprojām nav zināms, vai visi konsultanti, kuri iepriekš strādāja Saeimas komisijās, darbu turpinās. Tie nav politiski amati, un atlasē ir stingras kvalifikācijas prasības. Iekavējies valdības veidošanas process neļauj arī izraudzīties, kuri deputāti strādās kādas komisijās, lai beidzot sāktos pilnvērtīgs Saeimas darbs.