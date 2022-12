“BioEx” izveidotās biomasas tirdzniecības platformas mērķis ir padarīt šo tirgu caurspīdīgāku. Publicitātes foto

“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas uzņēmums “BioEx” ieviesis Latvijā pirmo biomasas tirdzniecības platformu, kas kalpos kā tiešsaistes rīks visiem, kas Latvijā izmanto biomasu – no ražotājiem un tirgotājiem līdz siltum­apgādes un koģenerācijas uzņēmumiem.

“BioEx” mērķis ir jaunajā platformā pulcēt visus nozīmīgos Latvijas enerģētikas un mežsaimniecības nozaru uzņēmumus, kas savā darbībā izmanto biomasu. Platformā uzsākta tirgus dalībnieku reģistrācija, bet pirmā tirdzniecības sesija ir paredzēta 2023. gada 6. februārī.

Kopējais šķeldas, kas ir biomasas paveids, patēriņš Latvijā gada laikā ir ap astoņiem miljoniem MWh, kas naudas izteiksmē ir aptuveni 320 miljoni eiro. “”BioEx” platformas primārais mērķis ir nodrošināt tirdzniecības efektivitāti, kas, ņemot vērā ievērojamo tirgus lielumu, dos būtiskus ieguvumus Latvijas siltumapgādes un koģenerācijas uzņēmumiem, pašvaldībām, biomasas ražotājiem, kā arī siltuma un elektroenerģijas patērētājiem – Latvijas iedzīvotājiem. Platformas pamatvērtība esot darījumu caurspīdība, kas balstās uz informācijas apmaiņu un efektīvu cenu noteikšanas mehānismu – atklātām izsolēm. Nekas tik labi nenodrošina tirgus efektivitāti kā caurskatāma tiešsaistes tirdzniecības platforma, kas saved kopā pircējus un pārdevējus,” teic Jurijs Adamovičs, “BioEx” līdzdibinātājs.

Latvijā biomasas tirgū ir vairāki simti dalībnieku, piemēram, 62 regulējami siltumapgādes uzņēmumi, kas ražo siltumu no biomasas, un vēl vismaz tikpat ražotāju, kas ir mazāki un neatbilst regulētā tirgus prasībām, taču aktīvi piedalās tirgū. Tāpat Latvijā ir aptuveni 50 granulu ražošanas, biomasas eksporta un citi kokrūpniecības nozares ražotāji, kur pamata izejviela ir biomasa. Papildus tirgu veido arī vairāki simti biomasas ražotāju, transportētāju un biomasas turētāju, kas faktiski ir katrs meža un lauksaimniecības zemju īpašnieks. “Visi biomasas tirgus dalībnieki – no pašvaldību katlu mājām līdz granulu ražotājiem – šobrīd veic darījumus un īsteno iepirkumus fragmentētā, necaurspīdīgā tirgū, kurā nav pārskatāmas informācijas par piedāvājumu un pieprasījumu. Proti, šis ir tirgus, kurā pastāv būtisks efektivitātes paaugstināšanas potenciāls, ko turpmāk spēsim izmantot ar “BioEx” risinājuma palīdzību,” teic uzņēmuma valdes loceklis Gunārs Greiža. Platformai drošus norēķinus garantēs un darījumu izpildes aģenta funkciju nodrošinās platformas stratēģiskais partneris AS “Industra Bank”.