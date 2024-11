Intensīvā krustojumā, Āgenskalnā, jau kopš svētdienas nedarbojas luksofors: “Jā, jā, zinām, neko izdarīt nevar. Katrs tur brauc, kā māk…” Linda Tunte

Kāds lasītājs vērsa mūsu uzmanību uz kādu luksoforu Āgenskalnā, kurš atrodas vietā ar ļoti intensīvu satiksmi. Diemžēl jau kopš svētdienas tas nedarbojas, taču arī satiksmes regulētāju tur nav.

Lasītājs ir manāmi “uzvilcies”, un viņš, visticamāk, tāds nav vienīgais.

“Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments, kā vienmēr, uzdevuma augstumos!

Kopš svētdienas Rīgā, Āgenskalnā, intensīvajā krustojumā (Bāriņu, Mazā Nometņu, Mārupes, Nometņu iela) nestrādā luksofors, kas apdraud blakus esošās F.Brīvzemnieka pamatskolas skolēnus un vecākus!

Tur katrs brauc kā māk, gājēji, kā nu māk, skrien pāri, knapi mašīnas sabremzē. Izskatās, ka Rīgas dome gaida, kad tur bariņu skolēnu un vecāku nobrauks un tad laikam sāks rīkoties!?!?

Sazinājos šodien ar departamentu (protams, ilgi jāgaida, rinda liela…) un, jā, jā, zinām, neko izdarīt nevaram, elektrības nav bla, bla… Nodosim atbildīgajām personām! Uz jautājumu, vai tad blakus esošo RPP vai VP nevar nosūtīt uz turieni regulēt satiksmi (PSRS laikos tādos gadījumos vienmēr bija regulētāji) un kas atbildēs, ja tur notiks kāds negadījums, atbildē sekoja tikai tā pati atrunāšanas – mēs zinām, nodosim atbildīgajām amatpersonām un paldies par zvanu! Esiet uzmanīgi, jo domes “atbildīgās amatpersonas ļoti strādā”.”

Lai noskaidrotu, kas īsti ir noticis un kad varētu gaidāms kāds risinājums, sazinājāmies ar Rīgas domes pārstāvjiem. Turpinājumā viņu skaidrojums.

“Ārtelpas un mobilitātes departaments informē, ka luksofora objektam Bāriņu un Eduarda Smiļģa ielas krustojumā elektroenerģijas pieslēgums tika nodrošināts no krustojumam līdzās esošās ēkas, kurā bija AS “Sadales tīkls” skaitītājs. Ēkā nesen bija izcēlies ugunsgrēks, kā rezultātā elektroinstalācija ir kritiskā stāvoklī – izdemolēta un izkomplektēta. Šobrīd “Sadales tīkls” luksofora objektam nevar nodrošināt pieslēgumu. Tomēr departamenta speciālisti meklē pagaidu risinājumu, kā nodrošināt luksoforu objekta elektroenerģijas apgādes jautājumu no citiem avotiem. Arī šodien iesaistītās puses ir sasaukušas sapulci, lai klātienē objektu apsekotu un meklētu risinājumus.

Diemžēl esošā situācija ir sarežģīta un nav operatīvi atrisināma, tādēļ pašvaldība ir lūgusi policiju nodrošināt satiksmes regulēšanu laika posmā, kad satiksme ir intensīvāka. Pašvaldība atvainojas par radītajām neērtībām un aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni, kā arī pārvietoties, atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.”

Vilnis Ķirsis personīgi esot sazinājies ar satraukto pilsētnieku, norādot: “Kolēģi informēja, ka šobrīd tiek meklētas citas elektrības pieslēgšanas iespējas, tikmēr rīt [27.novembrī] policija būs attiecīgajā vietā no plkst. 7.30 -9.00.”