“Interesanti, ko viņi darīs ar ietaupītajām 55 sekundēm?” Svētkos ceļi pilni un nervi uzvilkti 3
Par braukšanu alkohola reibumā pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti deviņi transportlīdzekļu vadītāji, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts policijā. Par braukšanu alkohola reibumā četri transportlīdzekļu vadītāji pieķerti Rīgas reģionā, trīs Latgalē, bet pa vienam Zemgalē un Kurzemē.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci administratīvā pārkāpuma procesi un četri kriminālprocesi. Automašīnas konfiskācija gan nevienā gadījumā netiks piemērota. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti arī 256 atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēji, tostarp 82 Vidzemē, 49 Kurzemē, 45 Zemgalē, 42 Latgalē un 38 Rīgas reģionā.
Tāpat četri transportlīdzekļu vadītāji pieķerti par agresīvu braukšanu. Kopumā ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī pieņemti 613 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp Vidzemē fiksēti 158 administratīvie pārkāpumi, Kurzemē – 126, Vidzemē – 125, Latgalē – 119 un Rīgas reģionā – 85.
Līgo un Jāņu brīvdienas tradicionāli nozīmē ne tikai pilnus veikalus un gatavošanos svinībām, bet arī intensīvu satiksmi uz Latvijas autoceļiem. Tūkstošiem cilvēku dodas pie radiem, draugiem vai uz lauku īpašumiem, un līdz ar lielāku transporta plūsmu ik gadu aktualizējas jautājums par drošību uz ceļiem.
Arī šogad sociālajos tīklos autovadītāji aktīvi dalās novērojumos par satiksmi svētku laikā. Kamēr vieni sūdzas par pārāk lēniem braucējiem, citi uzskata, ka lielākās problēmas rada tieši pārgalvīgi apdzinēji.
Diskusijā vairāki komentētāji norādīja, ka svētku laikā uz šosejām manāmi vairāk autovadītāju, kuri pārvietojas ievērojami lēnāk par atļauto ātrumu. “Esmu novērojis, ka ļoti daudzi brauc zem 90 km/h,” raksta viens no autovadītājiem. Savukārt kāds cits ironiski norāda:
“Bīstamas situācijas? Tad jau laikam “lēnie slepkavas” atkal izlīduši uz šosejām.”
Līdzīgas diskusijas uz Latvijas ceļiem uzvirmo teju katru gadu, jo daļa autovadītāju uzskata, ka pārāk lēna braukšana veicina apdzīšanas manevrus un rada papildu riskus. Tomēr ne visi piekrīt, ka vainojami ir lēnākie satiksmes dalībnieki. Vairāki komentētāji uzsver, ka galvenais riska faktors ir nepacietība un vēlme par katru cenu ietaupīt dažas minūtes.
“Tak minētās bīstamās situācijas viegli novērst, neveicot apdzīšanu! Dažas minūtes ir to vērtas, lai nokļūtu galā dzīvs,” raksta viens no diskusijas dalībniekiem. Arī citi norāda, ka nav saprotama vēlme riskēt uz ceļa tikai tāpēc, lai galamērķī nonāktu nepilnu minūti ātrāk. “Interesanti, ko viņi darīs ar ietaupītajām 55 sekundēm – apceļos Eiropu?” ironizē kāds komentētājs.
Neraugoties uz atsevišķiem pārmetumiem par braukšanas stilu, vairāki autovadītāji atzina, ka viņu pieredze svētku satiksmē bijusi gana pozitīva. “Rīga-Jēkabpils-Rīga, viss bija mierīgi,” raksta viens autovadītājs. Cits dalās pieredzē maršrutā Rīga-Bērzkrogs-Cēsis-Valmiera: “Satiksme bija ok, neviens baigi neizcēlās ar IQ.”
Arī kāds autobraucējs, kurš pārvietojies pretējā virzienā, atzīst, ka satiksmes plūsma bijusi pavisam normāla un bez īpašiem starpgadījumiem.
Lūk, ieskats komentāros no socvietnes “X”!
Uzmanās – šodien pamuļķu uz šosejām ir sevišķi daudz un/vai ļoti aktīvi, kas rada daudz bīstamu situāciju, veicot apdzīšanu un izbraucot uz galvenā ceļa. Baigi nervozā gaistone uz autoceļiem, vismaz Sēlijas – Rīgas posmā.
— Kaspars Funts (@KasparsFunts) June 22, 2026
Es par Rīga – Ķekavas apvedceļš – Vecumnieki – Valle – Nereta – Aknīste – Ilūkste. Darbadienās un brīvdienās parasti mierīga un līdzsvarota satiksme.
— Kaspars Funts (@KasparsFunts) June 22, 2026
Pēcpusdienā Sēlijas šoseja bija pilna, ap 130 km kādas 4-5 bīstamas avārijas situācijas bija. Parasti tas lielceļš rāms.
— Kaspars Funts (@KasparsFunts) June 22, 2026
Biistamas situaacijas? Tad jau laikam "leenie slepkavas" atkal izliidushi uz shosejaam. Ehh… kad muus atpestiis no shiis seergas…
— Toms Rodins (@TomsRodz) June 23, 2026
Tikko izbraucu posmu RIX-Bērzktogs-Cēsis-Valmiera, satiksme bija ok, neviens baigi neizcēlas ar IQ.
— Jānis Kalniņš (@Jancho777) June 22, 2026
Ja runa ir par Rīga-Vecumnieki-Aknīste-Ilūkste, tad tur drīzāk piektdienu un svētdienu vakaru zemie lidotāji vienkārši ir pārsteigti par tādu apjomu publikas kas brauc ap un zem 90. Nedēļas nogaļu vakaros ceļš parasti ir tukšs un retais brauc zem 100
— Muhtars (@Muhtars55) June 22, 2026
Tak minētās bīstamās situācijas viegli novērst NEVEICOT apdzīšanu! Dažas minūtes ir to vērtas lai nokļūtu galā dzīvs
— Ilmārs V Zefīrs (@Ilmins) June 22, 2026