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“Jāarestē dizaineri!” No Jāņu lepnuma līdz alus cienītāju sērām par “tērvetnieka” jauno, neveiksmīgo etiķeti 0

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LA.LV
10:19, 23. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvieši alu ir cienījuši vienmēr, bet it īpaši Jāņos. Vasaras saulgriežos alus (pēdējos gados arvien populārāks kļūst arī bezalkoholiskais) ir teju neaizstājams. Alus Latvijā nav tikai dzēriens, bet daļa no nacionālās identitātes un lepnuma par saviem uzņēmumiem.

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Agrāk lepojāmies ar lokālajām alus darītavām, to kvalitāti un unikālo garšu, kas radīta no latviskām izejvielām un ar mūsu meistaru rokām. Diemžēl nereti noticis tā, ka veiksmīgus latviešu uzņēmumus pārņem lielāki ārvalstu spēlētāji, un oriģinālā dvēsele pakāpeniski zūd.

Šoreiz socvietnē “X” ir cepiens par tautā iecienīto “Tērvetes alu” agrāk tas izcēlās ar sarežģītām, elegantām un tehniski augstvērtīgām etiķetēm, tas bija pamanāms veikalu plauktos un pat kolekcionāru acīs etiķetēm bija vērtība. Tomēr nesenā dizaina maiņa izraisījusi plašas diskusijas un atklāj bēdas latviešu alus mīļotāju vidū.

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“Ehh. Tērvetes alus reiz varēja lepoties ar iespaidīgi sarežģītu, elegantu un tehniski lieliski izpildītu etiķeti. Pāri palicies bēdīgs poligrāfiskais pieticīgums, apvienots ar skumju vizuālo risinājumu. Dikti žēl.” Turpinājumā salīdzināts jaunais dizains ar “Krājbankas reģionālās nodaļas vadītāja mazdēla veikumu Kanvā”, kas mēģina padarīt “četrdesmitgadīgu kolhoza brūzi par modernu un jauneklīgu”. Komentārā tiek uzsvērts, ka labāk būtu ļaut jauniešiem eksperimentēt ar radleriem, nevis mainīt klasiskā produkta izskatu, kuram ir stāsts.

Komentētāji ātri pievienojās ar līdzīgām sajūtām. Daudzi izteica nožēlu par kvalitātes un estētikas kritumu. “Tērvetnieks palicis pēdējais baudāmais latviešu alus. Izņemot, jauno sešpaku sēriju. Tas garšā sūds un izskatā nepievilcīgs.” “Ai, tak nospļauties uz tām etiķetēm. Tērvetes alus reiz varēja lepoties ar lielisku garšu. Tagad ar to ir vēl sliktāk kā ar etiķetēm.” “Forma atbilst saturam, diemžēl. Kopš uzstādītas jaunās superpuper iekārtas, Tērvetes alus (jebkura senā šķirne) ir zaudējis savu smeķi.”

Daži komentētāji norādīja uz praktiskiem aspektiem. Kāds komentētājs paskaidroja, ka jaunā etiķete ir radīta speciāli sešpakām, pārējais paliek pa vecam. Tomēr daudzi uzskata, ka pat šāda “īpašā” versija bojā kopējo tēlu.

Kāds lietotājs lakoniski diagnosticēja: “Brand erosion” – zīmola erozija. Citi minēja, ka jaunais dizains izskatās pēc sūda un attur no pirkšanas.

Ir arī ironiski priekšlikumi, piemēram, dizainera “arests” un jaunas etiķetes izstrāde, lai mazinātu skumjas tvītos .Daži komentēja arī garšas izmaiņas saistībā ar multipakām un zemāku alkohola saturu atsevišķos variantos, kas liek domāt par komercializāciju uz kvalitātes rēķina.

Šī diskusija atspoguļo dziļāku tendenci – lokālo vērtību un tradīciju aizstāšanu ar vienkāršotu, masveida pieeju. Latvieši joprojām lepojas ar saviem alus meistariem un cer, ka Tērvete un citi zīmoli nezaudēs to, kas tos padarīja īpašus: kvalitāti, stāstu un iespaidīgu izpildījumu.

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