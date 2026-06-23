Latvieši internetā sāk krējuma karus – Talsi, Smiltene, Valmiera vai Straupe? Sastrīdas, kurš ir labākais skābais krējums 6
Latvijā ir dažas tēmas, kas spēj izraisīt tikpat karstas diskusijas kā politika, laikapstākļi vai hokejs. Viena no tām neapšaubāmi ir skābais krējums.
Par latviešiem mēdz jokot, ka bez krējuma nav iedomājama ne zupa, ne kartupeļi, ne salāti, ne daudzi citi ēdieni. Dažs labs pat smej, ka krējums latvietim ir svarīgāks par visu citu, pat par dillēm. Aukstā zupa, skābeņu zupa, sēņu mērce, pelēkie zirņi, kartupeļu pankūkas vai rasols – daudzām ģimenēm bez krējuma šie ēdieni šķiet nepilnīgi.
Tieši tāpēc nav pārsteigums, ka sociālajā vietnē “Threads” izvērtusies dzīva diskusija par to, kurš Latvijas skābais krējums ir pats gardākais.
Viss sākās ar Talsu krējumu. Diskusiju aizsāka kāda lietotāja ieraksts: “Svētku priekšvakarā negribu sākt krējumu karus, bet Talsu skābais krējums tomēr ir augstākās raudzes.” Ar to bija pietiekami, lai komentāros sāktos īstas garšu cīņas. Vairāki diskusijas dalībnieki piekrita, ka tieši Talsu krējums ir nepārspējams. “Talsu viss ir vislabākais,” rakstīja kāda komentētāja, īpaši izceļot arī Talsu “Piena sētu”.
Savukārt cita piebilda: “Talsu krējums ir vislabākais! Ceru, ka talsinieki savu produkta kvalitātes latiņu turēs!”
Arī ārpus Latvijas dzīvojošie atzina, ka Talsu produkcija viņiem kļuvusi par īpašu gardumu. “UK ir diezgan bieži tieši Talsu produkcijas. Tā ir delikatese. Ja trāpas, visu Talsu produkciju stiepju mājās,” rakstīja kāda tautiete.
Valmieras krējumam netrūkst aizstāvju. Tomēr ne visi bija gatavi kronēt Talsus par uzvarētājiem. Daudzi komentētāji par savu favorītu nosauca Valmieras zaļajā iepakojumā nopērkamo 20% krējumu. “Valmieras zaļais krējums visgardākais. Mans mazais to vienu pašu var ēst ar karotēm,” rakstīja kāda mamma.
Vēl kāda komentētāja atzina: “Tikai un vienīgi Valmieras zaļais! Vienīgais krējums, kam vēl ir saglabājusies bērnības garša.” Tomēr vairāki piebilda, ka pēdējos gados šī garša kļuvusi mazāk izteikta nekā agrāk.
Straupe – cienīgs konkurents. Lielu atbalstu saņēma arī Straupes produkcija, īpaši tās lejamais krējums. Kāda komentētāja pat paziņoja: “Ja man ledusskapī nav krējums, man nevajag ledusskapi! Latvijā dzīvojot es vienmēr un visur savu zelta medaļu piešķiršu Straupei.” Diskusijas autore atzina, ka Straupe ir “labs, cienīgs sāncensis”, savukārt vairāki citi komentētāji īpaši slavēja tieši lejamā krējuma garšu.
Savi favorīti ir arī Jaunpilij un Smiltenei. Diskusijā izskanēja arī citi zīmoli. “Manā skatījumā himna krējumam ir Jaunpils krējumiņš,” rakstīja kāda lietotāja.
Tikmēr citi priekšroku deva Smiltenes krējumam, bet vēl kāda komentētāja norādīja, ka viņai vislabāk garšo tieši Jaunpils un Smiltenes 15-20% krējumi.
Ne visiem krējums ir ikdienas produkts. Lai gan lielākā daļa komentāru bija pilni ar sajūsmu par dažādu ražotāju produkciju, netrūka arī atšķirīgu viedokļu. “Bail iedomāties, kas ar mani notiktu, ja pateiktu, ka krējumu ikdienā neēdu un nepērku. Domāju, ka šī tēma jāiekļauj sarakstā – par šo labāk nediskutēt,” jokoja viena no diskusijas dalībniecēm.
Krējuma kari bez uzvarētāja. Lai arī komentāru sadaļā netrūka pārliecinošu argumentu par labu Talsiem, Valmierai, Straupei, Jaunpilij vai Smiltenei, vienu uzvarētāju noteikt tā arī neizdevās. Taču viena lieta kļuva skaidra – skābais krējums joprojām ir viens no produktiem, par kuru latvieši ir gatavi diskutēt tikpat aizrautīgi kā par hokeju vai laikapstākļiem. Un, spriežot pēc komentāriem, daudzās mājās ledusskapis bez krējuma joprojām nav iedomājams.