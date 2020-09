“Nacionālisti” deportēs cittautiešus, “avantūristi un provokatori” pārgāja no Maskavas laika uz vietējo. Interfrontes mītiņš pirms 30 gadiem

Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 30 gadiem Latvijas Augstākās padomes (AP) 2. sesijas atklāšanas dienā Doma laukumā plkst. 17 notika propadomiskās Interfrontes un tās satelītorganizāciju rīkota protesta akcija, kuru nebija sankcionējusi Rīgas pašvaldība.

Uz akciju pulcējās ap tūkstotis padomju varas līdzjutēju, un tā kļuva par kārtējo ilustrāciju to spēku domu gaitai, kas Latvijas neatkarības atjaunošanu uzskatīja par “nacionālā naida kurināšanu” un “cilvēktiesību pārkāpumu”.

Viens no runātājiem – bēdīgi slavenais Anatolijs Aleksejevs – sanākušajiem demonstrēja savu AP deputāta apliecību, kurā viss bija rakstīts latviešu valodā, un retoriski vaicāja: “Vai tad tā nav diskriminācija?”

Viņš arī žēlojās par lēmumu Latvijas teritorijā pāriet no padomju gados ierastā Maskavas laika uz vietējo laiku un apgalvoja, ka no tā nebūšot nekāda labuma un to ieviesuši “avantūristi un provokatori”, kas tikai gribot sanaidot iedzīvotājus.

PSRS armijas virsnieki žēlojās, ka pašvaldības atsakoties pierakstīt viņu ģimenes locekļus un tāpēc tie paliekot bez normētās pārtikas taloniem un medicīniskās palīdzības; viņiem liedzot bērnu iekārtošanu skolās un bērnudārzos.

Runāja arī odiozais Viktors Alksnis, aicinot “būt modriem”, klīda baumas, ka “nacionālisti” grasoties deportēt no Latvijas ne mazāk kā 25% cittautiešu.

Mītiņa dalībniekus nedaudz nomierināja AP priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova atsūtītā vēstule, kurā Gorbunovs diplomātiski centās mazināt kaislības, piekrītot daļai ekonomisko prasību, tomēr vienlaikus pastāvot par Latvijas neatkarības atjaunošanu.