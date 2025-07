Investējot vairāk nekā 1,1 miljonu eiro, “Mēness aptieka” 2024. gadā rekonstruējusi 16 aptiekas visā Latvijā Ieteikt







Turpinot mērķtiecīgu darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu farmaceitisko aprūpi Latvijā, “Mēness aptieka” (AS “Sentor Farm aptiekas”) 2024. gadā investējusi vairāk nekā 1,1 miljonu eiro 16 aptieku rekonstrukcijā dažādos valsts reģionos. Atjaunošanas darbi ietvēra gan telpu labiekārtošanu un mūsdienīgu dizaina risinājumu ieviešanu, gan darba vides uzlabošanu farmācijas speciālistiem. Septiņās aptiekās izveidotas arī pašapkalpošanās zonas, kas uzlabo klientu servisu un apkalpošanu.

Reklāma Reklāma

“Farmaceiti ir pieejamākie veselības aprūpes speciālisti Latvijā, un viņu loma veselības sistēmā kļūst arvien nozīmīgāka. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai profesionāla farmaceitiskā aprūpe un medikamentu pieejamība būtu iedzīvotājiem sasniedzama gan pilsētās, gan reģionos. Tieši tāpēc mērķtiecīgi ieguldām aptieku reģionālajā pieejamībā, modernizācijā, radot ērtāku, patīkamāku un profesionālajām vajadzībām atbilstošu vidi gan apmeklētājiem, gan farmaceitiem. Lai arī nozarei pēdējie gadi bijuši izaicinoši, mēs arī turpmāk prioritāri attīstīsim farmaceitiskās aprūpes infrastruktūru, medikamentu pieejamības nepārtrauktību un atbalstīsim farmaceitu profesionālo izaugsmi,” norāda AS “Sentor Farm aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Fairclough.

AS “Sentor Farm aptiekas”, kas pārvalda zīmolu “Mēness aptieka”, ir viens no lielākajiem darba devējiem farmācijas nozarē Latvijā. Uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 1200 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 800 ir sertificēti farmācijas speciālisti. 2024. gadā tika īstenotas 40 farmaceitiskās tālākizglītības programmas, un jau astoto gadu uzņēmums sniedz arī finansiālu atbalstu farmācijas studentiem, sedzot profesionālās izglītības iegūšanas izmaksas koledžās. 2024. gadā divas “Mēness aptiekas” sertificētās farmaceites ieguva profesionāli augstāko novērtējumu – Latvijas Farmaceitu biedrības apbalvojumu “Gada farmaceits 2024”, un gada nogalē uzņēmums ieguva arī “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statusu.

Pagājušajā gadā AS “Sentor Farm aptiekas” nodokļu maksājumi valsts budžetā pieauga par vairāk nekā 1,5 miljoniem eiro, sasniedzot 12,5 miljonus eiro. Tikmēr “Sentor Farm aptiekas” apgrozījums 2024. gadā bija 254,34 miljoni eiro, kas ir neliels pieaugums salīdzinājumā ar 2023. gadu, ko noteica preču sortimenta paplašināšana un veiktie uzlabojumi aptieku un farmaceitiskās aprūpes reģionālajā pieejamībā. 2024. gadā turpinājās aptieku darbības dažādu izmaksu pieaugums, piemēram, uzņēmums palielināja farmācijas speciālistu atalgojumu, īpaši koncentrējoties uz reģionālajām aptiekām, lai nodrošinātu farmaceitiskās aprūpes pieejamību arī mazpilsētās. Tāpat izmaksas turpināja augt telpu apsaimniekošanā, uzturēšanā, kā arī citās būtiskākajās izdevumu pozīcijās. Tā rezultātā uzņēmuma peļņa pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2023. gadu, ir ievērojami sarukusi – līdz 1,34 miljoniem eiro.

Saskaņā ar “Dive Group” veiktā pētījuma datiem, “Mēness aptieka” 2024.gadā bija klientu apkalpošanas kvalitātes līdere farmācijas jomā Latvijā. Savukārt “Brand Capital” veiktajā pētījumā “Mēness aptiekas” zīmols jau 11 reizi tika atzīts par mīlētāko zīmolu farmācijas un aptieku nozarē.

“Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un kvalitatīvākais zīmols Latvijā. “Mēness aptieka” kā klientam draudzīgs zīmols 2024. gadā atkārtoti ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS. 2024. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti liecina, ka “Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. 2024. gadā trešo reizi pēc kārtas “Mēness aptieka” saņēma starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā. “Mēness aptieka” ieguvusi Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” atzinību.