“Baltic International Bank” piesaista jaunu kapitālu

Bankas "Baltic International Bank" akcionāri un amatpersonas (no kreisās) – akcionārs no Šveices Tomass Adrians Šaetti, "BIB" valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats, akcionārs no AAE Adels al Širavi.

“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Baltic International Bank” (“BIB”) jauno akcionāru piesaiste ļāvusi bankai palielināt kreditēšanas kapacitāti par 40–50 miljoniem eiro. Jaunie akcionāri, kas nopirka papildu emitētās bankas akcijas, atnesot bankai papildus 12 miljonus eiro kapitāla, tika piesaistīti jau pagājušā gada novembrī, taču sabiedrība iepazīstināta ar tiem tika pagājušajā nedēļā.

Šobrīd jaunie akcionāri ir trīs – viens akcionārs no Šveices Tomass Adrians Šaetti un divi no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) – emirātu karaliskās ģimenes pārstāvis šeihs Hamads bin Halifs al Nahajans un Adels al Širavi. Katrs no tiem nopircis bankas akcijas par četriem miljoniem eiro. Tomēr “BIB” padomes priekšsēdētājs Valērijs Belokoņs neslēpa “Latvijas Biznesam”, ka šī ir tikai pirmā jauna kapitāla un akcionāru piesaistes kārta.

“Mūsu mērķis ir piesaistīt 100 līdz 120 miljonus eiro papildu kapitāla, šī procesa rezultātā saglabājot Belokoņu ģimenes rokās 20 līdz 25% akciju. Šāds kapitāla apjoms ļaus bankas aktīvu apjomu palielināt līdz 800 miljoniem – vienam miljardam eiro, kas ļaus bankai attīstīties un konkurēt vietējā un Eiropas Savienības finanšu tirgū. Tādēļ šo trīs akcionāru piesaiste ir tikai pirmā kapitāla piesaistes kārta.

Pašlaik notiek sarunas arī ar investoru no Indijas un ASV investoru grupu,” teica V. Belokoņs. Viņš arī uzsvēra, ka banka neorientējas uz īstermiņa finanšu kapitāla piesaisti, bet meklē vismaz vidēja termiņa, ja ne ilgtermiņa kapitālu.

“Baltic International Bank” bankas valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats žurnālistiem teica, ka patlaban notiek bankas kredītpolitikas pārskatīšana. Viņš sacīja, ka kredītu izsniegšanā fokuss joprojām būs uz Latvijas uzņēmumiem, kuri pārstāv finansējumu visvairāk meklējošās nozares – ražošanu, nekustamos īpašumus, tirdzniecību.

Savukārt bankas jaunais akcionārs Adels al Širavi uzsvēra, ka bankas nākotne meklējama jaunu digitālo pakalpojumu attīstībā, šo viedokli atbalstīja arī otrs jaunais akcionārs T. A. Šaetti, uzsverot arī tirdzniecības finansēšanas svarīgumu.

Īstermiņā “Baltic International Bank” turpinās fokusēties uz Latvijas iekšējo tirgu un Latvijas klientiem, taču tālākā nākotnē ar jauniem pakalpojumiem paveras iespēja piesaistīt jaunus klientus un jaunas finanses no citām Eiropas valstīm. Al Širavi arī izteicās, ka AAE investori bieži vien bijuši kā izlūki no Persijas līča reģiona, kuriem sekojuši citu reģiona valstu investori.

Tādēļ netiek izslēgta iespēja, ka AAE investoru ieguldījums “Baltic International Bank” varētu izraisīt arī citu reģiona valstu, piemēram, Saūda Arābijas, investoru interesi par Latvijas tirgu.

Pēc jauno investoru piesaistes, “Baltic International Bank” apmaksātais akciju kapitāls būs 48,4 miljoni eiro. Bankas akcionāri jau šobrīd ir izsludinājuši papildu akciju emisiju astoņu miljonu eiro apmērā.