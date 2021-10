Komandantstunda Latvijā, policija Foto: ZANE BITERE/ LETA

Kādi ir noteiktie īpaši stingrie ierobežojumi un soda apmērs par to neievērošanu?







Par īpaši stingro Covid-19 ierobežojumu neievērošanu iedzīvotājiem varēs piemērot līdz 2000 eiro lielu sodu, bet juridiskajām personām līdz 5000 eiro sodu.

Pandēmijas laikā jau līdz šim normatīvie akti paredzējuši, ka par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu fiziskai personai var piemērot administratīvo sodu no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai – no 140 līdz 5000 eiro. Šāds regulējums būs spēkā arī no ceturtdienas, 21.oktobra, līdz 15.novembrim īpaši laikā.

Valsts policijā (VP) aģentūrai LETA norādīja, ka VP kā vadošā ierobežojumu kontrolējošā iestāde kopā ar sadarbības partneriem arī turpmāk ir pilnībā gatava nodrošināt Covid-19 infekcijas ierobežojumu kontroli. LETA jau rakstīja, ka jau līdz šim Covid-19 kontroles pasākumos ir iesaistīta Veselības inspekcija, pašvaldības administratīvā inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts robežsardze.

Policijai ir sagatavots plāns un resursi tiek plānoti tā, lai nodrošinātu valdības pieņemto ierobežojumu pietiekamu un atbilstošu uzraudzību.

VP turpinās strādāt pastiprinātā režīmā un arī virsstundu darbā, kontroles pasākumos iesaistot visas policijas amatpersonas, tajā skaitā kriminālpolicijas darbiniekus un VP koledžas kadetus.

Vienlaikus VP resursi un turpmākais darbs tiek plānots tā, lai turpinātu nodrošināt arī savu pamatpienākumu izpildi, ikdienā apkarojot noziedzību, tostarp novērstu un atklātu vakcinācijas sertifikātu viltošanu, kā arī rūpējoties par sabiedrisko kārtību un uzraugot ceļu satiksmi.

Policija arī atgādina, ka arī iedzīvotāji šobrīd ir policijas sabiedrotais un aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem ierobežojumu ievērošanā un saprotošiem.

Jau ziņots, ka valdība trešdien ārkārtas Ministru kabineta sēdē noteica īpaši stingrus noteikumus Covid-19 izplatības ierobežošanai no ceturtdienas, 21.oktobra, līdz 15.novembrim.

Šajā laika periodā visi veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, nestrādās un būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi.

Lai mazinātu nelegālu pulcēšanos privātos pasākumos, noteikts ierobežojums pamest dzīves vietu nakts laikā no plkst.20 līdz 5, paredzot tikai iespēju nokļūt uz un no darba vietas.

Ņemot vērā to, ka arī izglītības iestādes ir nozīmīgs faktors Covid-19 izplatības ķēdē, uz laiku tiks pārtraukts arī klātienes vispārējās izglītības process. Klātienes izglītības atjaunošana tiek plānota pakāpeniski, no šī gada 1.novembra, atsākot klātienes mācības 1.-3. klasē.

Tāpat līdz 15.novembrim atceltas visas interešu izglītības nodarbības un ārpusklases pasākumi. Bērnudārzos paredzēts saglabāt tikai tā saukto dežūrgrupu darbību bērniem, kuru vecāki strādā klātienē kādā kritiski nepieciešamajā darbavietā. Profesionālā un augstākajā izglītībā mācību procesam jānotiek attālināti.

No 21.oktobra līdz 15.novembrim aizliegti jebkādi privāti pasākumi, neorganizēta cilvēku pulcēšanās vairāk kā vienas mājsaimniecības ietvarā, arī pulcēšanās piketos, sanāksmēs un tamlīdzīgos pasākumos, tāpat tiks apturēta jebkādu klātienes pakalpojumu, kas nav vitāli nepieciešami, sniegšana un mazāk nozīmīgu preču tirdzniecība klātienē, saglabājot tikai pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību. Aizliegti arī inventāra nomas pakalpojumi, kas saistīti ar sportu, atrakcijām un izklaidi, izņemot darba instrumentus un inventāru, kā arī transportlīdzekļu nomu.

Izņēmumi attiecībā uz pulcēšanas aizliegumu ir saglabājami tādos neatliekamajos gadījumos kā, piemēram, bēres un kristības neatliekamajos gadījumos, kad minimālā pulcēšanās ir absolūti nepieciešama, saglabājama iespēja divu mājsaimniecību ietvaros pulcēties līdz 20 personām, neskaitot ar rituālu organizēšanu saistītās personas. Bēres ir organizējamas tikai ārā.

Tāpat rīkojumā noteikts, ka vienā automašīnā drīkst atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot kritiski svarīgo dienestu darbiniekus, kas pārvietojas automobilī darba pienākumu veikšanai.

11.oktobrī Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības un tai sekojošās veselības aprūpes iestāžu pārslodzes dēļ.

Pēc 15.novembra paredzēts atjaunot klātienes tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, izglītību, privātus un publiskus pasākumus, taču primāri tikai zaļajā režīmā – cilvēkiem, kuri ir pabeiguši pilnu vakcinācijas pret Covid-19 kursu un var uzrādīt sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.

Vienlaikus spēkā vēl joprojām ir arī prasība līdz 15.novembrim vakcinēties valsts pārvaldē nodarbinātajiem un tiem privātā sektora darbiniekiem, kuri pēc darba devēja izvērtējuma, ir pakļauti inficēšanas riskam un var inficēt kolēģus un klientus.