"Ir grūti atrast cilvēku". Saruna ar dzejnieku Reini Runci un viņa dzejas kopa







Jūlija Dibovska, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Reinis Runcis (1974) ir dzejnieks, autors dzejas krājumam “Healja” (“Neputns”, 2011), bilingvālajam lirikas krājumam “Elementi” (“Neputns”, 2014), kas izdots ar atdzeju japāņu valodā, kā arī grāmatai “Gaismas ķermenis” (“Ameija”, 2016), kas apkopo desmit gados tapušo dzeju. Šobrīd viņš sapņo par savas dzejas pārtulkošanu angļu valodā.

Reinis ir daļēji paralizēts, un šobrīd veselības problēmas skar arī vienu no viņa kopējām un balstiem – mammu. “Palieku pilnīgi viens ar visiem aprūpes un komunālajiem maksājumiem. Neesmu mazturīgais, jo nedaudz piestrādāju. Pats ar valsts un “ziedot.lv” spēkiem sedzu apmēram 70% no izmaksām, tomēr, būdams 1. grupas invalīds, visu varu pavilkt tikai ar atbalstu no malas. Šobrīd vēl jādomā, kā palīdzēt mammai, pēc ļoti smagas operācijas arī viņai vajadzēs aprūpētāju-asistenti,” atklāj Reinis.

Atbalstīt viņa ģimeni var, ziedojot līdzekļus uz bankas kontu LV82HABA0551011504293 (Reinis Runcis, ar norādi “Ziedojums Reinim Runcim”).

– Vai tu šobrīd raksti dzeju?

R. Runcis: – Rakstu, kad uznāk. Tas nav prognozējami.

– Vai esi kādreiz gribējis rakstīt ko citu?

– Nē, dzejā ir viss, ko vēlos pateikt.

– Tev šobrīd ir smagi. Un mammai grūti. Vai esat kopā?

– Mamma vēl slimnīcā, vajadzēs vēl vienu operāciju.

– Kāpēc tu joprojām raksti dzeju?

– Tāpēc, ka es jūtu vajadzību to darīt. Es rakstītu arī tad, ja mani nelasītu.

– Varbūt tu vēlētos izdot vēl vienu dzejas krājumu?

– Ir jau trīs grāmatas. Nav tā, ka nevēlos, bet gribētos arī angļu valodā, tikai nav neviena, kas mani iztulkotu.

– Tā jau ir ar komerciālo pasauli. Vai tev šobrīd kāds palīdz – atnāk vai izved pastaigā ārā?

– Tas nav galvenais. Aprūpe ķermenim ir svarīgāka par izklaidi. To es varu atrast internetā.

– Kas tevi saista internetā?

– Dažreiz uzrakstu tek­stu. Meklēju un lasu. Piemēram, mani interesē blokčeina tehnoloģijas. Teniss. Elektroniskā mūzika, nestandarta. Skatos fantastikas filmas.

– Ko jaunu tu sevī kā dzejniekā saskati? Kas mainās?

– Es kļūstu vecāks, cilvēks mainās visu laiku. Nepalieku uzticīgs tikai vienam kaut kam. Nobriestu, šis tas pazūd.

– Lasi arī citus autorus?

– Šobrīd noteikti nē. Ilgu laiku meklēju. Mana “bāk­uguns” ir Čārlzs Bukovskis, arī Tomass Transtreimers. Diametrāli pretēji dzejnieki, ar kuriem man pilnīgi pietiek. Viņiem līdzīgus neesmu atradis. Tie pārējie nav slikti, bet šie atrodas manā frekvencē. Ir nenormāli grūti izstrēbt tūkstošiem dzejnieku, kamēr atrodi kaut vienu, kas ir tāds kā tu pats.

– Proza?

– Neinteresē. Es esmu paralizēts, tāpēc laiku tērēju tam, kur zinu, ka būs rezultāts.

– Latviešu autori?

– Agrāk lasīju. Kādreiz ciemos nāca Jānis Šipkēvics, nesa vietējo autoru grāmatas. Bet tādu enerģijas lādiņu kā Bukovskis un Transtreimers neviens man nav devis.

– Vai tu lasi viņus oriģinālā?

– Bukovski mēģināju lasīt angliski. Transtreimeru zviedriski noteikti ne. Bet visvairāk patīk lasīt Transtreimeru krieviski. Krievu valodai ir mentāli tuva melnā zemes enerģija. Transtreimeram piemīt tādas dimensijas kā ziemeļi, aukstā gaisma. Grūti teikt, kas tas ir, to var tikai sajust.

– Vai tad, kad pastāsti par dzeju, pašam nepaliek skaidrāks, ko jūti?

– Ar laiku atrodi vērtības, kuras liekas derīgas tev. Kāpēc atmest to un meklēt ko citu? Katru reizi atrodu ko jaunu, pārlasot savus mīļākos dzejniekus. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc var patikt dzeja.

– Kā pandēmija ietekmē tavu ikdienu?

– Pandēmija man ir dziļi vienaldzīga. Taču man nav vienalga, ka tā ietekmē mammu, jo viņu nevar normāli izoperēt. Tas tā pastarpināti. Man jau kas – es guļu mājās. Galvenais, lai nāk māsiņas. Pandēmijas ietekmē ir grūti atrast cilvēku. Un tā ir jebkuram darba devējam.

DZEJAS ABC

JŪLIJA DIBOVSKA, literatūrkritiķe: “Reiņa pesimistiskā poētika ir labi zināma un saprotama. Tomēr dažreiz dzejnieks it kā aizmirstas un raksta arī par kaut ko tādu, kas vieš krāsas, iezīmē gaismas pārejas. Nāvīga pašironija vai dzīveszinošs rūgtums te iet roku rokā un nonāk pretī faktam, ka šajā dzejā pasaulei ir konkrēts mērķis, fantāzijas lidojums un piepildījums.”

“Kultūrzīmju” lasītājiem piedāvājam ieskatīties Reiņa Runča jaunāko dzejoļu kopā.

* * *

čau nāve

atkal esi atvilkusies

nu piesēdi piesēdi

pastāsti kā tu tur ārā

par nirvānu runā

kā pa ausīm braukā

kā un ko tev tie citi cilvēki jautā

bet labāk paskaties

gugle izdomājusi laika kristālus

ko sūdīgi ne

nāksies arī tev kaut ko izdomāt

labi labi

negrabi

tāpat es nesaprotu ko tu gribi

citus apciemo gari

bet mani tava mēmā ēna…

nē ir ok

vismaz kāda kompaška ha

tikai skaties man

zem segas nelien

uzlikšu dzelzs vilku

un negrābsties gar roku

smaida

ha vecā padla

nu ko smaidīsim kopā

* * *

truša alā dzīvo lapsa

vai nu te ir baigi tumšs

vai lapsa ir melna un tā vien liekas

traka

viņa apgalvo nekāda truša nav

un es esmu ārā

nakts gan tomēr esot

es turpinu krist

nessun dorma

labi labi

lidot

atsitoties pret kaut ko siltu

un neredzamu

lapsas ņirdzošo purnu

un tosteriem

spļaujošiem dievs tevi mīl

uzlīmes

pa labi un kreisi

acīs degunā mutē

pirkstos matos un dibenā

vairs nav tālu

daudzpunkti debesīs žilbina

galvu reibinoši

cik dziļi var ievilkt elpu

kad neesi

nekas

* * *

izremontēju saplīsušo un nodilušo

ādas kurci

dievīgā ādas smarža

guļu un prātoju

paspēšu izremontēt sevi

vispār kaut ko vēl paspēšu

šobrīd nekas nesāp

tomātu sula

vafeles ar aukstu sviestu

vērtības

kādas pie velna vērtības

izturēt līdz rītam

ļaut mammai atpūsties

vērtības

smieklīgi šeit tas skan

bet pagaidām airēju pareizi

un varbūt pirmo reizi mūžā

kas tad ir pareizi

nožāvāties pievaldīt mēli

varbūt tas

varbūt

* * *

tā lai nepaliek nekas

pāri

sadegt kāri

mani dēmoniskās zvaigznes

prāta

krāmi

* * *

nav grūti piekrist

jā esmu toksisks

ne gramu gan vairāk kā jūra

saule vai mūža meži

un vēl pliks

visās nozīmēs

ne savas izvēles pēc

dabiski

tik dabiski

bez mīlestības nobružājas prāts

un sāpēs gaismu sagriež vārds

izmisis kā varde traukā

nezinu

bet varbūt vajag pārstrādāt

kā baču duracel

un iebāzt lellei

jā kaut kur lellei iebāzt

pamēģini