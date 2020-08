“Ir tik lieliska sajūta beidzot atkal būt atpakaļ skolā!” Grēta Tūnberga pēc gada pārtraukuma atgriežas skolā

Zviedru klimata aktīviste Grēta Tūnberga pirmdien paziņoja, ka ir atgriezusies skolā pēc gadu ilga mācību pārtraukuma, kura laikā viņa rīkoja kampaņu klimata pārmaiņu ierobežošanai.

“Mana gadu ilgā prombūtne no skolas ir beigusies, un ir tik lieliska sajūta beidzot atkal būt atpakaļ skolā!” tvītoja 17 gadus vecā Tūnberga, tvitera ierakstam pievienojot fotogrāfiju, kur viņa redzama smaidot ar mugursomu plecos un ar rokām uz divriteņa.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020