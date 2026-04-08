Irāna pieprasa kuģiem maksāt kriptovalūtā par Hormuza šauruma šķērsošanu
Irāna pieprasījusi, lai kuģu īpašnieki par Hormuza šauruma šķērsošanu maksā kriptovalūtā, vēsta laikraksts “Financial Times”.
Irānas Naftas, gāzes un naftas ķīmijas produktu eksportētāju savienības priekšsēdētājs Hamids Hoseini izdevumam pastāstīja, ka maksa būs vienāda ar vienu dolāru par katru transportēto barelu. Tukši tankkuģi caur šaurumu varēšot izbraukt bez maksas.
Hoseini norādīja, ka kriptovalūta tika izvēlēta, lai pasargātu darījumus no izsekošanas un iespējamām sankcijām.
Kuģiem būs jāinformē Irānas varasiestādes un jāsaņem to atļauja, pirms tie varēs doties caur šaurumu. Irāna draudējusi iznīcināt tos kuģus, kas neievēros šos noteikumus.