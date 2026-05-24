“Lai mirušais pats nāk pakaļ?” Madaru pārsteidz nebeidzamās formalitātes, kas jākārto pēc tuvinieka nāves 21
Ja domā, ka pēc tuvinieka nāves vari atļauties dienām ilgi sērot un raudāt, tad kļūdies, Latvijā sēras ātri pārtrauc praktiski jautājumi un nebeidzamas formalitātes.
Ar šādu pieredzi saskārusies arī Madara, kura sociālo mediju platformā “X” dalījās ar nepatīkamu situāciju saistībā ar ierakstītu pasta sūtījumu, kas adresēts mirušai personai.
“Labdien @Pasts_lv, sakiet, lūdzu, kāda ir kārtība, lai saņemtu ierakstītu sūtījumu uz mirušas personas vārda? Tas, ka pastniece nedod nevienam no pirmās pakāpes radiniekiem un gandrīz saka, lai mirušais pats nāk pakaļ, ir, teiksim, vairāk nekā ciniski,” raksta Madara.
Komentāru sadaļā atsaucās arī citi cilvēki, kuri piedzīvojuši līdzīgas situācijas.
Ēvalds stāsta, ka šobrīd kārto formalitātes pēc tuvinieka nāves un saskaras ar daudzām birokrātiskām problēmām.
Arī citi komentētāji atzīst, ka līdz brīdim, kamēr pašiem nav nācies saskarties ar šādām situācijām, grūti iedomāties, cik sarežģīta var būt dažādu formalitāšu kārtošana pēc cilvēka nāves.
Diskusijā iesaistījās arī “Latvijas Pasts”, publiski komentējot situāciju. Uzņēmums skaidroja, ka šādu sūtījumu izsniegšanas kārtību nosaka gan Pasaules Pasta konvencija, gan Pasta likums.
— Madara Ozola (@Madara_Ozola) May 20, 2026
Ar ko jāsaskaras aizgājušā tuviniekiem
Arī publiski pieejamajā informācijā ir norādīts, ka reģistrētie sūtījumi tiek uzskatīti par īpaši aizsargātu pasta kategoriju, jo tajos bieži atrodas dokumenti, banku kartes vai cita sensitīva informācija.
Tieši tāpēc šādu sūtījumu izsniegšanai tiek piemērota stingrāka kārtība nekā parastajiem sūtījumiem.
