“Naudu, ko es labprāt nekad nebūtu saņēmis!” Šuvajevs komentē, kāpēc 34 gadu vecumā saņem pensiju 52
Pēc publikācijas par Saeimas deputāta Andra Šuvajeva amatpersonas deklarāciju sociālajos tīklos izcēlusies diskusija par tajā norādīto pensijas maksājumu. Kāds lietotājs norādīja, ka Šuvajevs 2025. gadā pensijā esot saņēmis teju 5000 eiro, un jautāja, kā 34 gadu vecumā vispār iespējams saņemt pensiju. Tagad Šuvajevs publiski atbildējis visiem skauģiem.
“Politiķiem un viņu tehnologiem, kas kampaņā pret progresīvajiem pazaudējuši mēra sajūtu paskaidroju: Pērn VSAA man izmaksāja daļu no tēva uzkrātā 2. pensiju līmeņa. Naudu, ko es labprāt nekad nebūtu saņēmis. Ņirgas par potenciālu invaliditāti vispār ir jauns līmenis,” viņš raksta X.
— Andris Šuvajevs (@suvajevs) May 24, 2026
Komentāros pēc Šuvajeva skaidrojuma diskusija kļuva vēl asāka. Daļa lietotāju atzina, ka sākotnējie jautājumi par “pensiju 34 gados” radušies tāpēc, ka deklarācijā maksājums bijis norādīts kā pensija, nevis kā mantojums vai pensiju 2. līmeņa kapitāla izmaksa. Vairāki komentētāji uzsvēra, ka, ja deklarācijās šādi maksājumi būtu skaidrāk kategorizēti, pārpratumu būtu daudz mazāk.
Daļa cilvēku Šuvajevu aizstāvēja, norādot, ka mirušas personas pensiju 2. līmeņa uzkrājuma izmaksa mantiniekiem nav nekas neparasts. Komentāros tika atgādināts, ka pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves uzkrāto kapitālu var izmaksāt mantiniekiem vai pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Tāpēc, šo cilvēku ieskatā, runa nav par deputāta “pensionēšanos”, bet gan par mantojuma kārtībā saņemtu summu.
Vienlaikus vairāki komentētāji norādīja, ka jautājums tomēr esot bijis pamatots, jo deklarācijā šāda izmaksa var izskatīties maldinoši. Viņuprāt, sabiedrībai nav pienākuma pašai minēt, kāpēc amatpersonas deklarācijā jaunam cilvēkam parādās gandrīz 5000 eiro sadaļā “pensija”. Daļa lietotāju uzskata, ka politiķiem būtu pašiem jāsniedz skaidrojumi jau deklarācijas iesniegšanas brīdī, īpaši gadījumos, kad ieraksts var radīt pārpratumus.
Diskusijā izskanēja arī pārmetumi pašai deklarāciju sistēmai. Komentētāji rakstīja, ka sistēmai vajadzētu būt saprotamākai un precīzākai, lai mantots pensiju 2. līmeņa kapitāls netiktu uztverts kā ikmēneša pensija vai invaliditātes pensija. Citi piebilda, ka valsts amatpersonas deklarācija un iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija nav viens un tas pats, tāpēc sociālajos tīklos daļa cilvēku sajaukuši dažādus deklarēšanas veidus.
Daļa komentāru bija ļoti kritiski pret Šuvajevu un viņa pārstāvēto politisko spēku. Tajos deputātam pārmeta nespēju skaidri aizpildīt deklarāciju, politisku augstprātību un nevēlēšanos savlaicīgi paskaidrot situāciju. Citi savukārt norādīja, ka kritika pāraugusi personīgos uzbrukumos, un īpaši nosodīja komentārus, kuros izskanēja nievas par invaliditāti vai veselības problēmām.
Atsevišķi lietotāji atzina, ka paši sākotnēji noticējuši pārmetumiem par “mistisku pensiju”, taču pēc skaidrojuma sapratuši, ka runa ir par mantotu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu. Vienlaikus viņi piebilda, ka tas nemainot viņu politisko attieksmi pret Šuvajevu vai “Progresīvajiem”, tomēr konkrētajā jautājumā pārmetumi par pensiju esot izrādījušies nepamatoti.
Komentāros parādījās arī pārdomas par sabiedrības reakciju kopumā. Daži lietotāji secināja, ka cilvēki sociālajos tīklos nereti pārāk ātri izdara secinājumus, ja redz tikai vienu deklarācijas rindiņu bez plašāka konteksta. Citi uzsvēra pretējo — ka politiķiem, kuri pieņem lēmumus par valsts naudu un nodokļiem, jārēķinās ar pastiprinātu uzmanību un jautājumiem par saviem ienākumiem.
Kopumā diskusija no jautājuma par vienu deklarācijas ierakstu pārauga plašākā strīdā par amatpersonu deklarāciju saprotamību, politisko komunikāciju un robežu starp pamatotu interesi un personiskiem uzbrukumiem. Vieni uzskata, ka Šuvajevs sniedzis pietiekamu skaidrojumu un šis jautājums ir izsmelts, bet citi joprojām uzstāj, ka deklarācijām jābūt noformētām tā, lai šādi pārpratumi vispār nerastos.