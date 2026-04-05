Igors Rajevs: Ja situāciju neizdosies atrisināt diplomātiskā ceļā, citas iespējas kā militārā operācija nebūs 0
Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” komentēja notiekošo Hormuza šaurumā.
Rajevs akcentēja Hormuza šauruma nozīmi, norādot, ka tā bloķēšana nevar ilgi turpināties, tas rada nopietnus draudus globālajai drošībai un ekonomikai.
Eksperts secināja, ka ja situāciju neizdosies atrisināt diplomātiskā ceļā, tad praktiski nepaliek citu risinājumu kā spēka pielietošana jeb militārā operācija.
Pats ASV prezidents Donalds Tramps nesen saviem palīgiem sacījis, ka ir gatavs izbeigt ASV militāro kampaņu pret Irānu arī tad, ja Hormuza šaurums paliek slēgts, to vēsta laikraksts “Wall Street Journal”, atsaucoties uz prezidenta administrācijas amatpersonām.
Tramps un viņa padomnieki secinājuši, ka Hormuza atbloķēšanas operācija varētu turpināties ilgāk par četrām līdz sešām nedēļām, teikuši avoti.
Prezidents vēlas, lai ASV sasniegtu savus galvenos mērķus – vājināt Irānas flotes spēku un iznīcināt raķešu programmu. Pēc tam, kā norāda laikraksts, Tramps plāno izbeigt karadarbību, vienlaikus pakļaujot Teherānu diplomātiskajam spiedienam, lai tā atsāktu brīvu tirdzniecību.
Ja tas neizdosies, Vašingtona mudinās sabiedrotos Eiropā un Persijas līcī uzņemties vadību pār šauruma atbloķēšanu, teikuši avoti.
Tramps un viņa komanda uzskata, ka Hormuzs ir daudz svarīgāks Eiropas, Tuvo Austrumu un Āzijas valstīm nekā ASV.