FOTO, VIDEO. “Man vienmēr šķita, ka tie stāsti ir iestudēti!” Ceriņu uz ielas apstādina vīrietis un negaidīti pārsteidz 0
Televīzijas personība Lelde Ceriņa sociālajos tīklos dalījusies ar elegantām melnbaltām un krāsainām fotogrāfijām, kas tapušas pavisam nejauši — viņu Rīgas ielā pamanījis fotogrāfs un piedāvājis iemūžināt dažus kadrus.
Ceriņa pie ieraksta atzina, ka viņai vienmēr šķituši inscenēti stāsti par to, kā cilvēks nejauši uz ielas satiek fotogrāfu, kurš apstājas, lai noķertu skaistus mirkļus. Tomēr šoreiz izrādījies, ka šādi brīži patiešām notiek. Viņa pateicās fotogrāfam, kurš viņu uzrunājis ceļā uz pasākumu un iemūžinājis pilsētniecisku, elegantu fotosesiju.
Fotogrāfijās Ceriņa redzama melnā kleitā ar izteiksmīgu siluetu, pieskaņotām kurpēm un somu. Ierakstā viņa arī norādīja, ka pēc publikācijas saņēmusi daudz jautājumu par kleitu, tāpēc atklāja, kur iegādāts tērps un aksesuāri.
Sekotāji komentāros neslēpa sajūsmu. Daudzi Ceriņu sauca par skaistu, harizmātisku un elegantu. Kāds komentētājs viņu salīdzināja ar “blondo Dua Lipu”, citi rakstīja, ka viņa izskatās kā īsta dīva. Vairāki sekotāji uzsvēra, ka šāds nejaušs kadrs Rīgas ielās izskatās īpaši dabisks un pievilcīgs.
Komentāros izskanēja arī jautājums, kā fotogrāfam vispār izdevies tik nejauši sastapt vienu no Latvijas atpazīstamākajām sievietēm. Citi savukārt atzina, ka rezultāts ir ļoti veiksmīgs un izskatās kā profesionāla fotosesija, lai gan tapusi bez iepriekšēja plāna.
Vēlāk fotogrāfs sociālajos tīklos publicēja arī nelielu video no sastapšanās brīža. Tajā redzams, ka Ceriņa patiešām bijusi ceļā uz pasākumu un sākotnēji steigusies, tomēr piekritusi īsai fotosesijai. Rezultāts, spriežot pēc sekotāju reakcijām, izrādījies vairāk nekā veiksmīgs.
Šis ieraksts ātri vien piesaistīja uzmanību, savācot tūkstošiem “patīk” atzīmju un daudz komplimentu. Sekotāji secināja, ka dažkārt nejauši mirkļi izdodas pat labāk nekā rūpīgi plānotas fotosesijas.
@takvotpoluchilos
She was on her way to an event and almost didn’t have time for this shoot 📸