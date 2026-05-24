“Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīca faktiski iznīcināta.” Ukrainas spēcīgais trieciens apturējis visu jaudu 64
Satelītattēli parādījuši plašus bojājumus Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcā: triecienos skartas galvenās iekārtas, rezervuāri un tehniskās estakādes.
Pēc Ukrainas uzbrukuma Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīca zaudējusi gandrīz visas pārstrādes jaudas — rūpnīca faktiski ir iznīcināta. OSINT projekts “Dnipro Osint” publicējis satelītattēlu analīzi un paziņojis par vairākiem bojājumiem rūpnīcas galvenajās iekārtās.
Pēc analītiķu datiem, trieciena rezultātā bojātas tehnoloģiskās estakādes iekārtās ELOU-AVT-3, ELOU-AVT-6 un AVT-1. Tāpat iznīcināts viens rezervuārs un bojāta tehniskā estakāde pie termoelektrocentrāles.
Vēlāk “Dnipro Osint” izpētīja kvalitatīvākus satelītattēlus un ziņoja par jauniem bojājumiem. Pēc viņu datiem, fiksēti vairāk nekā četri trāpījumi tehniskajām iekārtām AVT-4, papildu trāpījumi AVT-3, vēl trīs rezervuāru iznīcināšana starp iekārtām un smagi bojāta estakāde rūpnīcas dienvidu daļā.
Analītiķu galīgais vērtējums ir skarbs: no ierindas izvesti 90–100% rūpnīcas naftas pārstrādes jaudu. Šādi bojājumi parasti nozīmē nepieciešamību pilnībā apturēt uzņēmuma darbību.
Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīca ir viena no galvenajām rūpnīcām Krievijas centrālajā daļā. Tās darbības apturēšana ātri atspoguļojas ne tikai naftas uzņēmumu pārskatos, bet arī parasto autovadītāju ikdienā: Rjazaņas iedzīvotāji jau sūdzas, ka degvielas uzpildes stacijās pazūd populārākās benzīna markas.
Uz šī fona Rjazaņā jau tiek fiksētas sūdzības par AI-92 un AI-95 benzīna deficītu. Analītiķi uzsver, ka trieciens izskatās kā raksturīgs piemērs Ukrainas pēdējo mēnešu stratēģijai: nevis vienkārši izraisīt ugunsgrēku objektā, bet izvest no ierindas kritiski svarīgus mezglus, bez kuriem rūpnīca nevar normāli strādāt.