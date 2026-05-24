FOTO. Ella, Kalendy un citas sabiedrības dāmas tusē “White and Shine” ballītē 22
Pagājušajā piektdienā, 22. maijā, “Innocent” kafejnīcā skaistumkopšanas salons “Beauty Garden” atzīmēja vasaras sezonas atklāšanu “White and Shine” stilā. Par vakara atmosfēru rūpējās DJ Ella, informē portals balticevents.info.
Pasākumu apmeklēja gan salona draugi, gan uzaicinātie viesi. Viesu vidū bija uzņēmēji Jānis Kalniņš, Svetlana Loeva, Juris Brūvers, influenceri Endija Kalniņa, Paula Kliģina, Alina Kellere, aktrise Vita Baļčunaite, modele Anastasija Aleksejevska un daudzi citi.
“Ņemot vērā mūsu neierastos Rīgas laikapstākļus, nolēmām sarīkot svētkus visiem klātesošajiem, īpaši meitenēm, kurām ļoti pietrūkst siltuma,” norādīja “Beauty Garden” salona pārstāve Sabīne Gleizere.