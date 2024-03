Ivars Zariņš: Skolās vajadzētu mācīt ne tikai šaut, bet arī vadīt dronus – padarīt to visu par bērniem interesantu pasākumu Ieteikt







“Mums nācās to visu piedzīvot. Man padomju laikos nācās mācīties skolā un mums tur bija šaušana. Mums bija tā speciālā – kaut kas saistīts ar militāro apmācību. Un es domāju, ka uz šo varētu paskatīties plašāk,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Ivars Zariņš, diskutējot par masu medijos izskanējušo vēsti par to, ka Latvijas Šaušanas federācija uzskata, ka Latvijas skolās un augstskolās vajadzētu ar steigu atjaunot šaušanas mācību.

“Runāt nevis vienkārši par šaušanu, bet par to, ka no bērnības mūs sagatavoja, ka var būt arī tāds scenārijs. Un šeit to varētu apvienot nosacīti kā tādu vienu lielu pasākumu, ka mēs runājam ne tikai par šaušanu, bet arī runājam par citām prasmēm, ko cilvēkiem iemācīties – gan kā sniegt pirmo palīdzību, gan kā izdzīvot īpatnējos apstākļos. To visu liktā tādā kompleksā un to varētu padarīt par bērniem interesantu pasākumu, kas būtu tāds kā piedzīvojumu pasākums, kad viņi dodas mežā, veic kaut kādas stafetes un tamlīdzīgi, kurās iekļauta šaušana, ugunskura kuršana, izveidot kaut ko, lai noslēptos no bumbām un tamlīdzīgi,” tā ierosināja Zariņš, apspriežot Latvijas Šaušanas federācijas priekšlikumu.

Pēc Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektora domām, to visu bērniem būtu lietderīgi iemācīt jau no bērnības. “Tas būtu jau instinktu līmenī, ja kaut kas tāds sākas, tad tu jau atceries un zini, ko darīt,” pārliecināts ir Zariņš.

Turpinot TV24 raidījumā “Preses klubs” diskusiju par valsts aizsardzības tematiku, tad Zariņš vēl norādīja uz “vienu lietu”, ko mūsdienās tagad vajadzētu papildus īstenot. Viņš uzskata, ka skolā vajadzētu ieviest ne tikai šaušanas apmācību, bet arī iemācīt vadīt dronus.

“Tas, kas tiešām būtu ļoti noderīgi un varētu veidot labākas mūsu aizsardzības spējas, būtu mācīt vadīt dronus. Ieviest to skolā. Tas būtu interesanti – apmācīt skolās vadīt dronus! Tā ir lieta, kas varētu tiešām reāli noderēt. Tā mēs varētu jaudīgi palielināt savu aizsargspēju, ka mums vispārēji būtu šāda prasme – visi, kas mācās, viņi iemācītos vadīt dronus, nu, un tad tik pamēģiniet mums uzbrukt!” tā sacīja Zariņš, runājot par to, ko skolā vajadzētu apgūt, lai kopumā uzlabotu valsts aizsardzības spējas jau no bērna mazotnes.